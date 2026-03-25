Ministro Campos revela que Presidente Kast usará “bala de plata” para designar a director nacional del SAG

En su debut en la Comisión de Agricultura, el radical dijo que trabaja con Cancillería para revisar tratados comerciales del sector agroexportador que tienen ya 20 años.

El debut del ministro de Agricultura ante la Comisión del ramo en la Cámara estuvo cargado de anuncios, directrices de lo que será su gestión y también frases para el bronce, todas muy al estilo del histórico radical Jaime Campos, quien volvió a liderar la cartera agrícola a exactos 20 años de haber ocupado el mismo puesto durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

Durante una hora, el abogado de 73 años diagnosticó que el sector “atraviesa una situación compleja por elementos que condicionan la actividad”, como la crisis hídrica, problemas de financiamiento, el aumento de exigencias regulatorias y los altos niveles de inseguridad.

“En la medida que han ido pasando los días, tengo que confesarles que me he encontrado con un sector y un ministerio muy diferente al que yo conocía. La idea que tenía de lo que debería ser mi labor está condicionada por factores que no los tenía tan presentes”, dijo a los diputados, y fijó una serie de “ejes estratégicos que debiesen caracterizar mi gestión”.

En primer lugar, comprometió el fortalecimiento de toda la institucionalidad pública vinculada al sector silvoagropecuario, pero se centró especialmente en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

“Llego al ministerio y me encuentro con una situación de estrechez fiscal que, les prometo, ni en la peor de mis pesadillas me imaginaba que era de esa envergadura”.

“Nuestro patrimonio fitozoosanitario es el pilar sobre el que descansa la implementación de todo el modelo de desarrollo agroexportador y si se reduce esa ventaja comparativa que tenemos, excúsenme, todo lo que podamos hablar en materia de desarrollo sectorial desaparece y deja de tener validez”.

Acto seguido, Campos sorprendió revelando que “con el Presidente convinimos, dada la importancia y rol que juega el SAG, que nuestro director nacional va a ser designado directamente por el Presidente y no por los sistemas de concurso de Alta Dirección Pública. Ya estamos implementando los decretos que apuntan en ese sentido y será el único servicio del ministerio que va a tener ‘bala de plata’”.

Fuentes conocedoras del proceso comentaron a DF que el nombre para liderar el SAG estaría ya zanjado y sería un conocido para el sector: Domingo Rojas Philippi, ingeniero agrónomo de la PUC que trabajó en el servicio durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Ejes y revisión de TLC

En un segundo eje prioritario, Campos marcó la profundización de la política de riego del país, ítem que trabajará de la mano con el MOP, para apoyar especialmente a la mediana agricultura.

Por otro lado, anunció que “vamos a promover una nueva ley de fomento forestal en Chile, pero de acuerdo a la realidad actual. Quizás ya no va a ser pensar solo en pinos y eucaliptus como pudo haber sido la respuesta de los ‘60, sino que pensar en otro tipo de árboles en la medida que sea rentable”, adelantó.

En materia internacional se refirió al desafío de “mantener, abrir y desarrollar nuevos mercados”. Defendió el modelo agroexportador del país y enfatizó que “ha sido exitoso y todas las cifras así lo demuestran”. Aun así, dijo que la mayoría de los tratados de libre comercio de Chile fueron firmados hace 20-25 años y que, como el mundo “ha cambiado una barbaridad”, “estamos en conversaciones con Cancillería, con la Dirección General Económica, para hacer un alto en el camino y pegarle una revisadita a estos acuerdos. Lo que está bueno se mantendrá, pero si hay ajustes en materia comercial y fitozoosanitario, hay que hacerlos”.

Situación del ministerio

“Llego al ministerio y me encuentro con una estrechez fiscal que ni en la peor de mis pesadillas me imaginaba que era de esa envergadura”, dijo Campos.

Al respecto, advirtió que el presupuesto 2026 de US$ 1.000 millones (unos $ 917 mil millones) fue recortado en $ 6 mil millones en enero. No solo eso, también la cartera suma pagos postergados por $ 3.258 millones de 2025, totalizando $ 10 mil millones menos. A ello se suma un ajuste adicional de 3% solicitado por Hacienda, equivalente a cerca de $ 30 mil millones.

“Vamos a vivir una situación muy, pero muy restrictiva desde el punto de vista fiscal”, dijo Campos.