Exportaciones de vino embotellado vuelven a caer, mientras Rusia irrumpe entre los principales mercados de Chile
En abril, los envíos cayeron un 11,4% en volumen y un 14,4% en valor respecto del mismo mes del año anterior.
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Una vez más, las exportaciones de vino embotellado registraron cifras negativas. En abril, los envíos cayeron un 11,4% en volumen y un 14,4% en valor respecto del mismo mes del año anterior. De acuerdo con Vinos de Chile, durante el mes se embarcaron cuatro millones de cajas por un valor de US$ 105 millones, con un precio promedio de US$ 26,3 por caja, lo que representa una variación positiva de 3,4% en comparación con abril de 2025.
Con ello, en el acumulado del año se han enviado al mercado internacional 14 millones de cajas por un valor de US$ 381,6 millones, cifras que representan una caída de 4,1% en volumen y de 3,6% en valor frente al mismo período del año anterior.
El precio promedio, en tanto, se ha mantenido en un nivel similar, con US$ 27,1 por caja.
"En doce meses, la baja de las exportaciones de vino embotellado es de 3,2% en volumen y de 3,9% en valor, en comparación con el mismo año móvil anterior. Este ciclo acumula el envío de 45,5 millones de cajas con un retorno de US$ 1.248 millones. En esta comparación, el precio promedio registra una leve baja de 0,7% y se sitúa en US$ 27,5 por caja”, destacó el gremio.
Los destinos
En cuanto a los mercados de destino, Vinos de Chile indicó que Brasil lideró ampliamente las exportaciones del mes, concentrando el 20% del valor total enviado al exterior. Además, registró un aumento de 18% en volumen y de 22% en valor respecto de abril de 2025.
Más atrás se ubicó China, que también mostró variaciones positivas. Sin embargo, Vinos de Chile indicó que "el mercado que más llamó la atención" durante el mes fue Rusia, que logró posicionarse entre los diez principales destinos para el vino chileno tras registrar un crecimiento de 86% en volumen y de 65% en valor.
El resto de los países que integran el ranking registraron retrocesos durante abril, aunque Canadá fue la excepción parcial, ya que disminuyó sus compras en volumen, pero no en valor.
En el acumulado de 2026, Brasil continúa siendo el principal mercado para el vino embotellado chileno y, además, exhibe un crecimiento de 14% en volumen y de 17% en valor en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado. Otros destinos que muestran una evolución positiva en estos primeros meses del año son Reino Unido, Canadá e Irlanda.
Por el contrario, los demás mercados relevantes presentan retrocesos, especialmente China y Estados Unidos, que registran caídas durante el período.
Al analizar los últimos doce meses, Brasil mantiene su liderazgo, concentrando el 17% del valor de los envíos. En ese lapso acumuló compras por 8,8 millones de cajas equivalentes a US$ 216 millones, lo que representa un aumento de 5,4% en volumen y de 6,7% en valor respecto del año móvil anterior.
Canadá y Rusia también muestran resultados positivos en este período, al igual que Irlanda, aunque este último mercado crece únicamente en valor. El resto de los diez principales destinos presenta caídas.
En cuanto a precios, Canadá registró el valor promedio más alto, con US$ 34,1 por caja, seguido por China, con US$ 34 por caja, y Holanda, con US$ 31,1 por caja.
Asimismo, el gremio indicó que los mercados que han mostrado incrementos en su precio promedio durante el año móvil son Brasil, Reino Unido, Canadá, Holanda, México e Irlanda. En contraste, los precios disminuyeron en Japón, Estados Unidos, China -aunque de forma leve- y Rusia.
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