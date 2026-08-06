Participación de comunidades enfrenta a CMPC con Ministerio Público de Brasil y la forestal descarta impacto en megaproyecto Natureza

La entidad sostuvo que la compañía no contactó al procurador responsable ni presentó una propuesta para avanzar en las consultas a pueblos indígenas locales.

El proceso ambiental del proyecto Natureza, la mayor inversión contemplada por CMPC en el extranjero, sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil deslizara que la forestal del grupo Matte estaría incumpliendo el proceso de negociación en la etapa de participación de las comunidades cercanas.

La iniciativa considera una inversión de US$ 4.600 millones para construir una nueva planta de celulosa en Barra do Ribeiro, en el estado de Rio Grande do Sul. La instalación tendría capacidad para producir 2,5 millones de toneladas anuales de celulosa y se ubicaría a unos 35 kilómetros de la actual planta de Guaíba de la compañía.

Según explicó el organismo, representantes de CMPC sostuvieron una reunión con el entonces procurador jefe del MPF en Rio Grande do Sul, Felipe Müller, quien les indicó que debían comunicarse con Ricardo Gralha, procurador titular del caso, quien, de acuerdo con el organismo, se mostró dispuesto a dialogar para recibir una nueva propuesta en esta fase del proceso.

Sin embargo, el MPF afirmó que la compañía “no contactó al fiscal principal ni presentó ninguna propuesta que permitiera la Consulta Previa, Libre e Informada (CPFI) con los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas y los pescadores, incumpliendo así el proceso de negociación”.

En ese sentido, agregó que permanece disponible para recibir propuestas que respeten las garantías establecidas en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Consultada por DF, CMPC aseguró “la opinión emitida por el Fiscal del Ministerio Público no afecta los plazos del proceso de licenciamiento ambiental”.

La empresa agregó que “actualmente CMPC se encuentra trabajando de conformidad a los términos definidos por Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), órgano responsable de la evaluación ambiental en el Estado de Rio Grande do Sul”.

La declaración se conoce en medio de la acción civil pública presentada por el propio MPF en mayo pasado. A través de ella, el organismo busca garantizar que el permiso ambiental del complejo silvícola respete los derechos de las comunidades vecinas.

Según afirmó el MPF, esta medida busca garantizar el derecho a la consulta previa para los pescadores, las comunidades quilombolas y los pueblos indígenas, y asegurar que los impactos se eviten, mitiguen y compensen adecuadamente.

La apuesta en Brasil

En marzo de este año, el Ministerio Público Federal ya había recomendado suspender el proceso de entrega del permiso ambiental hasta que “se escuche debidamente a las comunidades indígenas locales”. Sin embargo, en abril, el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) suspendió cautelarmente las recomendaciones emitidas por el MPF/RS en relación con el proyecto Natureza.

Pese a ello, una decisión de primera instancia rechazó la solicitud cautelar del MPF de suspender el procedimiento, permitiendo que el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental continuara ante la Fepam, autoridad ambiental de Rio Grande do Sul.

CMPC ha definido a Natureza como un proyecto clave para mantener su posición competitiva dentro de la industria y había proyectado avanzar durante 2026 hacia una decisión final de inversión, condicionada a la obtención de los permisos correspondientes y a la aprobación de su directorio.

La forestal del grupo Matte ha estimado que la instalación podría entrar en funcionamiento a fines de 2029, una vez obtenidos los permisos correspondientes y el visto bueno de su directorio.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 420 millones en obras de infraestructura vial y US$ 150 millones para el desarrollo de un nuevo terminal portuario en Rio Grande, además de una ampliación del terminal actualmente en uso. La compañía ya cuenta con 116 mil hectáreas, equivalentes al 100% de la madera necesaria para los primeros cinco años de producción de Natureza. Su plan considera alcanzar una base forestal total de 205 mil hectáreas, desarrollando las restantes a un ritmo de 18 mil hectáreas por año durante cinco años.