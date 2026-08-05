Harboe critica posibles cambios a la Ley de Protección de Datos

El abogado dijo que es “irracional” que los consejeros de la futura agencia no tengan dedicación exclusiva y llamó a resguardar su autonomía.

El exsenador y socio principal de H&CO Abogados, Felipe Harboe, cuestionó las modificaciones que evalúa el gobierno a la Ley de Protección de Datos Personales, las que plasmaría en un proyecto que ingresaría al Congreso en los próximos días.

En entrevista con DF al Cierre, el abogado señaló que la eventual postergación de la entrada en vigencia de la normativa -definida para el 1 de diciembre de 2026- “no es una buena noticia” y que permitir que los integrantes del Consejo Directivo de la agencia no tengan dedicación exclusiva en la etapa previa es “completamente irracional”.

Agregó que la autonomía de la futura agencia debe resguardarse tanto frente al poder político como al económico, y que permitir a los consejeros mantener actividades profesionales paralelas abre la puerta a conflictos de interés e incluso a cuestionamientos de probidad. “Nadie pensó nunca en que los consejeros de la CMF tenían que ser part time”.

Problema de gestión política

Harboe atribuyó el escenario actual -el rechazo del Senado a los consejeros propuestos por el Ejecutivo y el vencimiento del plazo- a un problema de “gestión política” para lograr los acuerdos necesarios en torno a las designaciones y dijo que la conformación del consejo debe priorizar las capacidades técnicas y “no las lealtades” partidarias.

También alertó que una eventual prórroga no debe entenderse como una señal para detener los procesos de adecuación en las empresas y que aquellas que ya han avanzado tendrán una ventaja competitiva y podrán utilizar el plazo adicional como una “marcha blanca” para capacitar equipos, revisar sus registros y corregir procedimientos.

Como alternativa a la postergación de la entrada en vigencia de ley que evalúa el gobierno, propuso retrasarla en seis meses - y no en un año- y que la agencia comience a operar “lo antes posible”.

Además, planteó incorporar una norma de coordinación que defina qué autoridad debe intervenir cuando un incidente involucre simultáneamente protección de datos, ciberseguridad, relaciones de consumo o entidades financieras.