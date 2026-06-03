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Viaje compartido: Uber y Transvip sellan acuerdo para operar en trayectos desde y hacia aeropuerto de Santiago

La alianza contempla que, de manera gradual, las vans de Transvip comiencen a estar disponibles en la aplicación de Uber.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Uber transporte Ley Uber Aeropuertos Concesiones inversiones
<p>Federico Prada, gerente general de Uber en Chile; y Santiago Caicedo, gerente general de Transvip.</p>

Federico Prada, gerente general de Uber en Chile; y Santiago Caicedo, gerente general de Transvip.

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