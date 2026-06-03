Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

“De máxima relevancia": autoridades y mundo productivo proyectan que compra de activos de Huachipato daría fuerte impulso a reactivación económica del Biobío

El seremi de Economía del Biobío, Christian Cifuentes, el gerente general de la CPC Biobío, Cristóbal Herrera, y el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, valoraron las negociaciones, que de concretarse permitirían recuperar empleos perdidos tras el cierre de la usina, generar nuevos encadenamientos productivos, atraer inversiones y fortalecer un hub tecnológico y logístico en Talcahuano.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 12:20 hrs.

CAP acero negociaciones empleo inversiones Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>“De máxima relevancia": autoridades y mundo productivo proyectan que compra de activos de Huachipato daría fuerte impulso a reactivación económica del Biobío</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Dólar se dispara más de $ 20 y se acerca a $ 920 tras reporte de empleo en EEUU que superó las expectativas del mercado
2
Empresas

Cristalchile levanta en Padre Hurtado la mayor planta de autoconsumo con tecnología bifacial del país
3
Empresas

Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”
4
Empresas

¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
5
Señal DF

De Ponce a los Luksic: qué holding ganó la carrera bursátil
6
Empresas

CAP y AZA confirman asociación para reactivar Huachipato con producción de acero verde: transacción fue valorizada en US$ 484 millones
7
Regiones

Desde el pan hasta los fideos: baja en superficie sembrada de trigo en "el granero de Chile" pondría presión a precios de la harina
8
Empresas

Servicios sin director titular y fuga de asesores a Seguridad: las dificultades que enfrenta el MOP que heredó De Grange
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete