Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental
La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.
Noticias destacadas
El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Edificios San Martín 777", una iniciativa inmobiliaria de US$ 41,5 millones, con que Empresas Madesal busca densificar el casco céntrico de Concepción.
De acuerdo con los antecedentes presentados en la DIA, las obras consideran la construcción de tres edificios, destinados a departamentos residenciales, oficinas y locales comerciales, además de cuatro niveles de estacionamientos subterráneos. El proyecto se emplazará en la intersección de las calles San Martín y Colo Colo, en una superficie de terreno que supera los 4.700 metros cuadrados, donde hasta hace unos años funcionaba el colegio de la Inmaculada Concepción y que tras su traslado fuera del radio central de Concepción fue vendido a la empresa.
Madesal, fundamentó en su presentación para evaluación ambiental que el proyecto está alineado con directrices del Plan Regulador Comunal vigente y busca optimizar el uso de servicios e infraestructura urbana ya existente en el centro de la ciudad.
Compromisos voluntarios
Bajo esa perspectiva, la empresa presentó una serie de compromisos ambientales voluntarios, entre ellos los relacionados con el impacto vial por su ubicación estratégica en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.
Así, la presentación incluye un plan de control preventivo para evitar impactos en la movilidad urbana durante los 24 meses de faenas, cuyas medidas de mitigación consideran habilitar rutas de tránsito visibles y protegidas para los transeúntes, y la implementación de señales luminosas que regulen la entrada y salida de camiones, minimizando los conflictos viales en las horas punta del centro penquista.
De aprobarse, "Edificios San Martín 777", podría iniciar las obras preliminares durante el segundo semestre y su construcción tomaría unos 24 meses. La compañía proyecta que en su peak demandará mano de obra para aproximadamente de 277 personas.
Como medida voluntaria, Madesal comprometió priorizar la contratación de mano de obra local, tanto especializada como no especializada, que resida efectivamente en Concepción. Para ello, el titular de la obra estableció ante el SEA que las vacantes laborales serán canalizadas y difundidas a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de Concepción en una estrategia para dinamizar la economía local.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental
La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.
Administrador de fondos y gestor de inversiones: la separación de roles que proponen las AGF para la industria
La iniciativa fue planteada por la Acafi como medida para impulsar el desarrollo del negocio. Desde el mercado ven efectos positivos en ingreso de nuevos actores y transparencia.
Toku lanza agente de inteligencia artificial para automatizar la cobranza de empresas
Cristina Etcheberry, CEO de la fintech, explicó que la herramienta define cómo, cuándo y por qué canal contactar a cada cliente para mejorar los tiempos de recaudación y reducir los incobrables.
Informalidad laboral en el Biobío llega a 26,6% y tasa de desocupación sigue siendo la más alta del país
La región anotó un desempleo de 9,6%. Según datos del INE, la elevada precarización está determinada por el aumento del trabajo por cuenta propia, y en el sector de Salud registró un salto de 66%.
Andes Salud concreta adquisición de 64% de Clínica IMET, en Punta Arenas, y marca un hito en su estrategia de desarrollo regional
La transacción, que ayuda a consolidar la presencia de la compañía en el extremo sur del país, incluye un plan de expansión inmobiliaria y hospitalaria, y contempla una inversión total superior a los US$ 10 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete