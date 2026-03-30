Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental

La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Edificios San Martín 777", una iniciativa inmobiliaria de US$ 41,5 millones, con que Empresas Madesal busca densificar el casco céntrico de Concepción.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la DIA, las obras consideran la construcción de tres edificios, destinados a departamentos residenciales, oficinas y locales comerciales, además de cuatro niveles de estacionamientos subterráneos. El proyecto se emplazará en la intersección de las calles San Martín y Colo Colo, en una superficie de terreno que supera los 4.700 metros cuadrados, donde hasta hace unos años funcionaba el colegio de la Inmaculada Concepción y que tras su traslado fuera del radio central de Concepción fue vendido a la empresa.

Madesal, fundamentó en su presentación para evaluación ambiental que el proyecto está alineado con directrices del Plan Regulador Comunal vigente y busca optimizar el uso de servicios e infraestructura urbana ya existente en el centro de la ciudad.

Compromisos voluntarios

Bajo esa perspectiva, la empresa presentó una serie de compromisos ambientales voluntarios, entre ellos los relacionados con el impacto vial por su ubicación estratégica en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Así, la presentación incluye un plan de control preventivo para evitar impactos en la movilidad urbana durante los 24 meses de faenas, cuyas medidas de mitigación consideran habilitar rutas de tránsito visibles y protegidas para los transeúntes, y la implementación de señales luminosas que regulen la entrada y salida de camiones, minimizando los conflictos viales en las horas punta del centro penquista.

De aprobarse, "Edificios San Martín 777", podría iniciar las obras preliminares durante el segundo semestre y su construcción tomaría unos 24 meses. La compañía proyecta que en su peak demandará mano de obra para aproximadamente de 277 personas.

Como medida voluntaria, Madesal comprometió priorizar la contratación de mano de obra local, tanto especializada como no especializada, que resida efectivamente en Concepción. Para ello, el titular de la obra estableció ante el SEA que las vacantes laborales serán canalizadas y difundidas a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de Concepción en una estrategia para dinamizar la economía local.