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Startup fundada por un chileno en EEUU para detectar delitos financieros con IA se instalará en Nueva York

Eliot AI fue seleccionada por el fondo y aceleradora británica Entrepreneurs First y en su Demo Day pitcheará ante Sequoia y Andreessen Horowitz.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Startups delitos fraudes bancarios Estados Unidos Marco Zecchetto
<p>Aiden Dawes y Damián Stone, fundadores de Eliot AI</p>

Aiden Dawes y Damián Stone, fundadores de Eliot AI

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