Startup fundada por un chileno en EEUU para detectar delitos financieros con IA se instalará en Nueva York
Eliot AI fue seleccionada por el fondo y aceleradora británica Entrepreneurs First y en su Demo Day pitcheará ante Sequoia y Andreessen Horowitz.
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En 2022, mientras cursaba sus estudios de computer science en la Universidad de Bristol, Inglaterra, el chileno Damián Stone (25) conoció al británico Aiden Dawes (21). En noviembre de 2025 fundaron Eliot AI en Delaware, Estados Unidos, y luego sumaron al equipo fundador a Lee Forsyth.
La startup, que desarrolla agentes de inteligencia artificial (IA) para prevenir y detectar delitos financieros como el lavado de dinero, fue seleccionada en febrero pasado por la firma global de inversión y aceleradora de origen británico, Entrepreneurs First, que invirtió US$ 250 mil en ella. En abril participarán en un Demo Day junto a otras 30 firmas de la generación 2026 que presentarán sus soluciones ante fondos de inversión como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz.
Stone (CTO) comentó que operan en etapa temprana entre EEUU y Reino Unido -en las oficinas de Entrepreneurs First- bajo un modelo de software como servicio (SaaS) enfocado en empresas y que el nombre de la startup es por Eliot Ness, “un agente federal estadounidense conocido por derribar a Al Capone siguiendo el rastro del dinero”, dijo.
Explicó que los agentes de IA automatizan los procesos de compliance (cumplimiento normativo) en instituciones financieras, particularmente en Know Your Business (KYB) -verificación de empresas y sus beneficiarios- y AML (prevención de lavado de dinero). Estos se integran como una capa de inteligencia sobre los sistemas del banco, replicando el trabajo de los analistas mediante el análisis documental, cruce de datos, procesamiento de políticas internas y el procedimiento operativo estándar (SOP, su sigla en inglés).
US$250 mil recibió de Entrepreneurs First
“El sistema funciona bajo un esquema de human in the loop. El agente realiza el trabajo operativo con trazabilidad completa, mientras el analista valida y toma la decisión final. Esto permite que los equipos sean significativamente más eficientes sin necesidad de cambiar sus sistemas”, explicó Stone.
Además, señaló que cuentan con dos “pilotos pagados” con instituciones financieras públicas en Reino Unido -uno en ejecución y otro finalizado hace un mes-, donde han logrado reducir los tiempos de análisis “de un día por empresa a cerca de 15 minutos”.
Apertura al mercado
Stone indicó que utilizan diferentes modelos de lenguaje grandes (LLM, su sigla en inglés) avanzados, como Claude - de Anthropic-, Opus, Sonnet y Haiku, que se adaptan a las tareas específicas de cada agente.
“Nuestra hoja de ruta contempla hacer un testeo de todos los modelos, ver cuál es mejor para cierto caso, y cómo empezar a generar benchmarks (métricas de comparación)”, comentó.
Actualmente, Eliot AI está en negociaciones con más de 10 instituciones financieras para adquirir su tecnología, incluyendo bancos, fintech y proveedores de servicios gestionados en Estados Unidos y Reino Unido.
Su meta para el Demo Day de abril es levantar una ronda semilla por US$ 3 millones y abrir oficinas en Nueva York en junio de este año.
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