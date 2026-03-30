Gobierno solicita la renuncia de Andrés Herrera como director nacional del Sernac

La medida "responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave", dijo el Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante un comunicado, informó que solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, que se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2022.

Según argumentó la cartera, la medida "responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave".

El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mediante el servicio civil. En el intertanto, la actual subdirectora de Fiscalización de la entidad, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que el foco del servicio estará en que sea "un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas, siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas, ayudando a resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velando por el cumplimiento de la ley”.