Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

La firma de origen español Cuatrecasas aprobó la incorporación de Amory Heine como nueva socia del área Fiscal en su oficina de Santiago, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer su práctica tributaria en Chile.

La decisión fue adoptada en una Junta General Extraordinaria de Socios realizada en Madrid y responde a un contexto de creciente complejidad normativa y mayor demanda por asesoría especializada en materia impositiva.

Desde la firma explicaron que el fichaje se enmarca en su plan de consolidación de equipos con capacidad para abordar de forma integral los desafíos que enfrentan tanto empresas como compañías familiares. En esa línea, el socio director en Santiago, Cristián Conejero, afirmó que la llegada de Heine refuerza el posicionamiento del estudio en el país y fortalece un equipo liderado por Rodrigo Stein.

Heine es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Fue admitida por la Corte Suprema en 2003 y posee experiencia liderando equipos fiscales en América Latina, así como en la coordinación de prácticas tributarias en múltiples jurisdicciones. En el ámbito académico, participa como profesora en programas de especialización en distintas universidades, combinando docencia con su trayectoria profesional en consultoría, fiscalización y litigios tributarios. Antes de arribar a la firma hispana encabezó del grupo tributario de DLA Piper Chile, firma a la que arribó en noviembre de 2021.

Sobre su incorporación, Heine destacó su interés por integrarse a una firma con presencia global y señaló que espera aportar su experiencia en el desarrollo de asesorías tanto en Chile como en el exterior