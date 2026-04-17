Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas
La exlíder del grupo tributario de DLA Piper Chile recibió el nombramiento ayer, tras celebrarse la Junta General Extraordinaria de Socios realizada en Madrid.
Noticias destacadas
La firma de origen español Cuatrecasas aprobó la incorporación de Amory Heine como nueva socia del área Fiscal en su oficina de Santiago, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer su práctica tributaria en Chile.
La decisión fue adoptada en una Junta General Extraordinaria de Socios realizada en Madrid y responde a un contexto de creciente complejidad normativa y mayor demanda por asesoría especializada en materia impositiva.
Desde la firma explicaron que el fichaje se enmarca en su plan de consolidación de equipos con capacidad para abordar de forma integral los desafíos que enfrentan tanto empresas como compañías familiares. En esa línea, el socio director en Santiago, Cristián Conejero, afirmó que la llegada de Heine refuerza el posicionamiento del estudio en el país y fortalece un equipo liderado por Rodrigo Stein.
Heine es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Fue admitida por la Corte Suprema en 2003 y posee experiencia liderando equipos fiscales en América Latina, así como en la coordinación de prácticas tributarias en múltiples jurisdicciones. En el ámbito académico, participa como profesora en programas de especialización en distintas universidades, combinando docencia con su trayectoria profesional en consultoría, fiscalización y litigios tributarios. Antes de arribar a la firma hispana encabezó del grupo tributario de DLA Piper Chile, firma a la que arribó en noviembre de 2021.
Sobre su incorporación, Heine destacó su interés por integrarse a una firma con presencia global y señaló que espera aportar su experiencia en el desarrollo de asesorías tanto en Chile como en el exterior
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo
Este jueves, el servicio liberó dos pronunciamientos nuevos y que dicen relación con dos materias: los trabajadores excluidos del control de jornada y la implementación de la rebaja de 44 a 42 horas.
Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"
El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete