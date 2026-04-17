De US$ 500 en el bolsillo a US$ 60 millones: cómo Ximena Lincolao construyó su patrimonio

Junto a Jeb Ory fundó Phone2Action, plataforma de advocacy digital que conectaba ciudadanos con legisladores. Llegó a tener como clientes al 25% del Fortune 100 y levantó más de US$ 80 millones en financiamiento institucional.

Sorpresa causó la declaración de intereses y patrimonio de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, que informó activos por US$ 60 millones. Lo más relevante fueron las cuotas en un fondo mutuo por US$ 56 millones en PenFed, una cooperativa de crédito federal con sede en Virginia.

La declaración llega en días complejos para la ministra. La semana pasada sufrió una agresión en la Universidad Austral en Valdivia, donde fue retenida, empujada y rociada con agua por estudiantes durante la inauguración del año académico. El gobierno anunció una querella por atentado contra la autoridad.

La cifra es el resultado de casi tres décadas de carrera en EEUU. Lincolao contó a DF MAS en febrero que llegó a Washington con US$ 500 en el bolsillo. Allí, años después, levantó Phone2Action, la empresa que selló su fortuna.

Nacida en Maipú, Lincolao estudió Castellano y Filosofía en la Universidad de La Serena. A los 23 años emigró a Estados Unidos. Allá revalidó su título, hizo un doctorado en George Washington University y armó carrera en el sistema público de DC: fue directora de colegio, asistente del superintendente de Educación y jefa de gabinete del entonces alcalde Adrian Fenty.

En 2012 saltó al mundo tech. Junto a Jeb Ory fundó Phone2Action, plataforma de advocacy digital que conectaba ciudadanos con legisladores. Llegó a tener como clientes al 25% del Fortune 100 y levantó más de US$ 80 millones en financiamiento institucional. En 2020 Phone2Action compró KnowWho y GovPredict, y dos años después se rebautizó como Capitol Canary. En septiembre de ese año fue adquirida por Quorum, líder del mercado de software de asuntos públicos, en una operación que dio lugar a un holding con más de 2.000 clientes.

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Según la declaración de patrimonio, el 1 de noviembre de 2022 -semanas después del anuncio de la transacción con Quorum- se abrió el fondo mutuo de PenFed. Un mes antes, el 27 de octubre, Lincolao abrió una cuenta de inversión en Wells Fargo por US$ 1,24 millones. Cercanos a la autoridad de gobierno detallan, eso sí, que estos fondos no tienen nada que ver con Quorum.

Phone2Action no fue su única incursión empresarial. Tras dejar Phone2Action cofundó BuildWithin con Michelle Rhee, la exjefa de las escuelas públicas de DC. Es una plataforma de software con IA para gestionar programas de aprendices técnicos. Al año siguiente levantó una ronda pre-seed de US$ 2,4 millones liderada por Dundee Venture Capital.

Según su DIP, sigue siendo socia de esta compañía. La semana pasada, William López, cofundador de la firma, anunció en LinkedIn que asumía como presidente de la startup. Y en aquel post, agradeció a la actual ministra de Ciencias.

La ministra también informó cuatro inmuebles. Tres en Chile -Coquimbo, Ñuñoa y La Reina- y una propiedad en McLean, Virginia, en la calle Potomac, avaluada en US$ 2,03 millones. McLean es uno de los suburbios más caros cercanos a Washington DC, donde viven desde ejecutivos corporativos hasta funcionarios de inteligencia. No declaró pasivos, vehículos ni participación en sociedades en Chile.

Y, también, existen rastros de otras apuestas. En 2021, en el podcast George Talks Business de la George Washington University, todavía al mando de Phone2Action, Lincolao habló con entusiasmo de las criptomonedas. Contó que había invertido en Ethereum “hace tiempo” y lamentó no haber puesto más. Puso como ejemplo a Michael Saylor, el entonces CEO de MicroStrategy, que se había convertido en multimillonario apostando a Bitcoin. Y agregó una reflexión sobre el valor del dinero: “No se trata solo de la plata. Deberíamos reconocer y aceptar decir que la plata es importante, porque cuando tienes plata puedes ayudar a otros”.

Su declaración de patrimonio no registra activos en el mercado de las criptomonedas.