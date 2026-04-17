WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.

Hace cinco años debutó MAS Pitch, un evento que reúne al ecosistema de startups, inversión y tecnología. La apuesta fue creciendo y en 2024 se realizó el primer encuentro sectorial, Mining MAS Pitch, para la minería. Hoy vuelve a sorprender con la primera edición de Salmon MAS Pitch.

Hasta el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) llegaron más de 600 personas -autoridades, inversionistas y empresas- para participar en el evento organizado por DF MAS, el diario dominical de Diario Financiero, que coronó como ganadora a WaterMind, una startup de monitoreo y detección de floraciones de algas nocivas.

La editora jefa de DF MAS, María José Gutiérrez, señaló que el objetivo de la iniciativa es “conectar a grandes compañías que estén generando mucho impacto con firmas incipientes, tecnológicas y startups que quieran ser proveedores y así las startups les dan la velocidad y las grandes empresas les dan la escala que siempre necesitan”.

En tanto, Juan Pablo Silva, periodista de DF MAS y fundador de MAS Pitch, dijo que el plan es continuar con la estrategia de eventos sectoriales. “El próximo es el agro. Queremos potenciar con tecnología todas las industrias en las que tenemos ventajas competitivas como país”, adelantó.

Agregó que se apostó por el salmón porque “Chile es líder y el segundo exportador a nivel mundial; tiene una industria muy sofisticada, tecnología avanzada y con plantas de primerísimo nivel”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “Chile tiene todo para ser una potencia acuícola (...) solo nos falta una hoja de ruta clara que sea un reflejo de la voluntad compartida (…) y debe partir por identificar los principales nudos o trabas para la industria acuícola. Aquí es donde surgen buena parte de los desafíos que requieren un compromiso del mundo público, de la política y del Estado”.

El vicepresidente de la Sofofa, Heriberto Urzúa, comentó que “acá está toda la industria, esta es la manera de crear estos ecosistemas, de que crezcan cada día más y se pueda desarrollar más este sector. Las empresas grandes generan mucha innovación a través de sus proveedores, de sus clientes, de todo lo que rodea a la industria”.

Crecimiento e innovación

Uno de los expositores del evento fue el CEO de AquaChile, Sady Delgado, quien comentó que “la industria del salmón en Chile no podría existir si no fuera por el tremendo ecosistema de emprendedores que se han atrevido a acompañar el desarrollo de esta industria”.

Agrgeó que la salmonicultura debe enfrentar un doble desafío: responder a la demanda creciente de la clase media mundial por proteína de calidad y al alza de la inseguridad alimentaria.

También expuso el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien dijo que se necesita “certeza jurídica”, porque la Ley Lafkenche estaría impidiendo el desarrollo del borde costero: “Cuando se solicita un ECMPO (Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios) significa una paralización de proyectos por seis años. La pregunta es qué empresario u organización va a invertir”.

En tanto, la presidenta de Agrotop, Karina Von Baer, que acaba de lanzar el fondo de inversión para startups Araucaria Venture, señaló que “los emprendedores más viejos tenemos un rol que cumplir de cómo conectamos a los que están partiendo con el mundo, con los grandes mercados o los capitales disponibles”.

La final

En esta primera edición de Salmon MAS Pitch postularon 58 startups de base científico tecnológica -tres de México, Noruega y Estados Unidos-, las que acumulan ventas por US$ 49,3 millones y que han levantado US$ 32 millones en total.

De ellas, ocho pasaron a la final, las cuales presentaron sus pitch ante un jurado compuesto por Agustín Achondo (LarrainVial); Anette Krohn (Endeavor Patagonia); Anton Felmer (Südlich Capital); Nicolás Vial (CMS Carey y Allende); Patricio Catalán (Innovex); Sebastián Melero (Carey) y Sady Delgado (AquaChile).

Entre las ocho, hay tres biotecnológicas: Flux Biofactories, que desarrolló un aditivo funcional que se aplica a los pellets del salmón; Codebreaker Bioscience, una plataforma que secuencia el ADN del microbioma del pez y su entorno; y ByBug, ingeniería genética para producir nanoanticuerpos contra el caligus (piojo de mar). También está Remap, que valoriza residuos que las salmoneras no pueden segregar en origen.

La lista la completan cuatro startups tecnológicas. La estadounidense CLU, una plataforma de orquestación de agentes autónomos de inteligencia artificial para alimentación y coordinación logística; Watermind, una plataforma web especializada en la gestión de floraciones de algas nocivas; Aquaforms, plataforma de modelado en 3D, gemelos digitales y vehículos sumergibles para gestionar infraestructura submarina en centros de cultivo de salmones y Selaski, que desarrolló un software para captura de datos y conexión con navieras y aerolíneas.

WaterMind, la ganadora

WaterMind, fundada por Fernando y Raimundo Manterola en 2023, ganó la competencia. Fernando Manterola (CEO), señaló que están presentes en 50 centros de cultivo de cuatro clientes y que el plan para 2026 es consolidar el desarrollo dentro de la industria.

Dijo que se están expandiendo a otros riesgos relacionados con el océano que afectan al sector -como bajas de oxígeno y contagio de caligus- “para que el productor entienda mejor el océano y utilice la información para hacer una operación más eficiente y sustentable”.