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WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.

Por: R. OLMOS Y M. ZECCHETTO

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran</p>

Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran

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