Desde Temuco Araucaria Venture levanta su primer fondo de inversión para startups tecnológicas

Con aportes de Corfo y capital privado, la nueva firma liderada por mujeres busca invertir en foodtech, agtech y climatech que desarrollen soluciones para las industrias acuícola, frutícola y de semillas.

Chile es el segundo exportador mundial de salmón, el mayor exportador de semillas del hemisferio sur y una de las principales potencias frutícolas del planeta. Sin embargo, la mayor parte del capital de riesgo local se ha concentrado históricamente en las fintech. Ese es el diagnóstico que busca revertir Araucaria Venture, una nueva firma de capital de riesgo para startups que acaba de levantar su primer fondo.

Con base en Temuco, Región de La Araucanía, su vehículo cuenta con un tamaño de US$ 18 millones apalancado por Corfo y que se prepara para desplegar capital en startups con foco en tecnologías para las industrias acuícola, frutícola, ganadera y de semillas.

“Hay mucha necesidad de desarrollar tecnología agrícola, porque cada vez hay menos predios, se necesitan alimentos de mejor calidad y los márgenes están más reducidos. Hay una necesidad de resolver problemas en distintas industrias y nosotros estamos conectados con ellas”, dijo la principal de inversiones del fondo, Rosario Barriga.

El equipo gestor lo completan Karina von Baer, quien asumió como managing partner, y Carlos Mayr-Melnhof, asociado. Von Baer viene del mundo agroindustrial y creó Agrotop, holding que actualmente preside, compuesto por cinco compañías que en conjunto manejan 70 mil hectáreas y exportan a múltiples mercados. Hace cuatro años dejó la operación diaria para enfocarse en nuevos proyectos.

La idea de crear un fondo surgió en agosto de 2024, durante una charla en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) de Corparaucanía, donde von Baer planteó la posibilidad de articular un vehículo de inversión que canalizara su experiencia en la creación de empresas hacia startups del sur del país.

Barriga, que venía del sector de alimentos en Estados Unidos, se acercó a von Baer tras esa charla. “Quería trabajar con una mentora mujer en la región. Venía siguiendo la carrera de Karina hace seis años y fui a buscarla al evento y justo tenía esta idea. Fue un match entre lo que yo había hecho antes y lo que ella quería armar”, dijo.

Eso derivó en un café entre ambas para intercambiar ideas en torno a proyectos en capital de riesgo, donde von Baer le detalló su idea y, Barriga, lo que le gustaría armar.

“Hay tantas compañías en el sur de Chile que no saltan porque no saben cómo hacerlo, tienen buenas ideas. Me encanta acompañar a emprendedores jóvenes y esto es una muy buena plataforma para hacerlo”, comentó von Baer.

En octubre pasado se sumó el tercer integrante: Carlos Mayr-Melnhof, de origen austriaco y con familia en Chile, quien llegó tras completar una práctica en la compañía de valorización de residuos orgánicos Genera4. “La oportunidad que me dio Karina me hizo decidir quedarme (en Chile). No creo que vuelva a Europa en los siguientes años”, comentó.

Von Baer comentó que el país juega un papel importante en ciertas industrias globales, alrededor de las cuales “se generan muchas soluciones tecnológicas que no tienen la expertise de escalamiento y hay un mercado de startups que requieren ese acompañamiento y que, si no estamos nosotros u otros, tienen el potencial de perderse”.

Con el diagnóstico definido y tras diseñar su plan de negocio, a fines de 2024 salieron a levantar capital, un período particularmente complejo para hacerlo debido a los ajustes del mercado de este activo alternativo a nivel mundial.

“Estamos en una ventana donde nosotros, al tener capital nuevo, podemos liderar rondas. Y lo bueno es que el próximo año varios fondos van a ir levantando y nos van a poder acompañar”, proyectó Barriga.

Hace dos semanas obtuvieron el visto bueno de Corfo para su línea, entidad que aportó US$ 12 millones bajo el programa Fondo Etapas Tempranas. Los US$ 6 millones restantes provienen de family offices e inversionistas chilenos y europeos.

Tecnología validada

El fondo tiene un horizonte de 10 años y apunta a invertir en startups en etapa semilla y serie A que cuenten con tecnología validada, es decir, con un nivel de madurez tecnológica (TRL) de ocho o nueve.

“Queremos tener riesgo comercial, no riesgo tecnológico. La idea es que la tecnología ya venga validada, que tenga algún nivel de venta, y nosotros invertimos para escalar”, explicó Barriga.

El ticket de entrada va de US$ 500 mil a US$ 1 millón por compañía, con capacidad de rondas de seguimiento de hasta US$ 2 millones, y la meta es construir un portafolio de entre 10 y 14 startups foodtech, agtech y climatech.

Este año proyectaron concretar entre dos a tres inversiones en firmas basadas en Chile o extranjeras con la intención de instalarse en el país por mandato de Corfo. “Tenemos un año acumulado de oportunidades de inversión que ya queremos concretar”, dijo Barriga.

La administradora del fondo será Taram Capital, que tendrá a su managing partner Felipe Camposano en el comité de inversiones junto con otros dos ejecutivos. “Son socios comerciales, porque tienen mucho conocimiento en venture capital”, dijo von Baer.

Araucaria Venture también ha construido una red de socios que incluye salmoneras, empresas del grupo Agrotop y actores del ecosistema de innovación como Endeavor, AgroTech Chile, ClimaTech Chile, startuplab.01 (Santiago) y 03 (Puerto Varas) y Taram Capital.