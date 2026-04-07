Carozzi se posiciona entre las empresas con mayor crecimiento, según Financial Times
La compañía de la familia Bofill se situó en el puesto número 248, siendo la única chilena en el listado del prestigioso medio británico.
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Por séptimo año consecutivo, el Financial Times elaboró -en colaboración con la empresa de análisis de datos, Statista- un listado de las 300 empresas en el continente con crecimiento más rápido en el tiempo, lapso medido, específicamente, a través de su tasa de crecimiento anual compuesta.
Este año, en el puesto número 248, se posicionó una empresa chilena: Carozzi. La compañía de alimentos, según el FT, registró entre 2021 y 2024 un crecimiento absoluto del 48,9%. En cuanto a su tasa de crecimiento anual compuesta, la firma registró un 14,2%.
Santiago Valdés, gerente general de la compañía, destacó que "Carozzi es una empresa de 128 años de historia, que ha crecido de forma consistente en 25 categorías de alimentos, con presencia productiva en Chile, Perú y Argentina, y que siempre está invirtiendo para lograr un desarrollo sostenible y llevar mejores propuestas a las personas que nos eligen, con marcas que forman parte de su diario vivir. Ese es su compromiso y la base de su cultura".
Según su último reporte comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), durante 2025 la empresa registró ingresos por $ 1.625.150 millones, con un crecimiento del 4,2% respecto del año anterior. En cuanto a ganancias, la compañía –que tiene presencia en Chile y Perú– creció un 4% respecto al año anterior, con $ 639.705 millones. Su Ebitda, en tanto, fue de $ 219.008 millones.
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