Firma de capitales chinos pide extender jornada laboral de 9 de la noche a 7 de la mañana para construir central hidroeléctrica

Tras atentado el año pasado, trabaja para sacar adelante el proyecto que tendrá una capacidad de 90 megawatts y demandará US$ 240 millones de inversión.

Hace un año, el 20 de abril de 2025, un grave atentado incendiario destruyó cerca de 50 maquinarias y camiones en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la Región de Bío Bío. Detrás de esta obra está la firma China International Water & Electric Corp (CWE), subsidiaria de propiedad absoluta del gigante estatal China Three Gorges Corporation, conocida por cambiar la historia de la ingeniería eléctrica con el complejo hidráulico más grande y más caro del mundo: la represa Tres Gargantas.

Y así como ese proyecto se levantó contra viento y marea, CWE en Chile ha manifestado el mismo tesón para sacar adelante Rucalhue.

En ese empeño, ingresó una consulta de pertinencia para extender la jornada laboral de 21:00 a 07:00 horas “para la ejecución de las actividades de confección e instalación de enfierradura, encofrados y montaje de equipo”. La obra está en la fase de construcción de la casa de máquinas y tienen que colocar armaduras y los moldajes para la colocación de hormigón.

La firma china hizo la consulta al Sistema de Evaluación Ambiental para saber si tal modificación constituye un cambio de consideración que amerite ingresar al SEIA. La central hidráulica tendrá una capacidad de 90 megawatts y demandará US$ 240 millones de inversión.

La petición fue suscrita por el gerente general de CWE en Chile, Zhou Haibo, el pasado 21 de abril.