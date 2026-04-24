Firma de capitales chinos pide extender jornada laboral de 9 de la noche a 7 de la mañana para construir central hidroeléctrica
Tras atentado el año pasado, trabaja para sacar adelante el proyecto que tendrá una capacidad de 90 megawatts y demandará US$ 240 millones de inversión.
Noticias destacadas
Hace un año, el 20 de abril de 2025, un grave atentado incendiario destruyó cerca de 50 maquinarias y camiones en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la Región de Bío Bío. Detrás de esta obra está la firma China International Water & Electric Corp (CWE), subsidiaria de propiedad absoluta del gigante estatal China Three Gorges Corporation, conocida por cambiar la historia de la ingeniería eléctrica con el complejo hidráulico más grande y más caro del mundo: la represa Tres Gargantas.
Y así como ese proyecto se levantó contra viento y marea, CWE en Chile ha manifestado el mismo tesón para sacar adelante Rucalhue.
En ese empeño, ingresó una consulta de pertinencia para extender la jornada laboral de 21:00 a 07:00 horas “para la ejecución de las actividades de confección e instalación de enfierradura, encofrados y montaje de equipo”. La obra está en la fase de construcción de la casa de máquinas y tienen que colocar armaduras y los moldajes para la colocación de hormigón.
La firma china hizo la consulta al Sistema de Evaluación Ambiental para saber si tal modificación constituye un cambio de consideración que amerite ingresar al SEIA. La central hidráulica tendrá una capacidad de 90 megawatts y demandará US$ 240 millones de inversión.
La petición fue suscrita por el gerente general de CWE en Chile, Zhou Haibo, el pasado 21 de abril.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Innova Claro premió las mejores iniciativas de innovación y sustentabilidad de 2025
Uno de los grandes ganadores de la 16° versión fue Grupo DF, que se quedó con el principal galardón que reconoce la Cultura Pro Innovación y con la categoría Ecosistema. En tanto, ME Elecmetal ganó en Alto Valor y en Sustentabilidad, mientras Equipo Destacado fue para Santa Rita.
“Imponer un sacrificio individual”: la arremetida de los dueños del Club Hípico de Punta Arenas tras freno a millonaria expropiación
Privado anunció acciones indemnizatorias y solicitó la retención de $ 2.179 millones en el tribunal que lleva la causa, monto que estima preliminarmente como perjuicios del desistimiento del proceso. Juicio escaló a la Corte de Apelaciones.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete