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Regulador brasileño investiga a Latam Airlines y Gol por posible acuerdo en fijación de precios

La firma de bandera chilena rechazó "categóricamente" los señalamientos. Los resultados de la primera etapa de las indagatorias señalan la "existencia de un patrón persistente de interdependencia entre las fluctuaciones de precios de las empresas".

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 20:05 hrs.

Aerolíneas Latam Brasil inflación Maria Gabriela Arteaga
<p>Regulador brasileño investiga a Latam Airlines y Gol por posible acuerdo en fijación de precios</p>

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