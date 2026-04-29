Regulador brasileño investiga a Latam Airlines y Gol por posible acuerdo en fijación de precios

La firma de bandera chilena rechazó "categóricamente" los señalamientos. Los resultados de la primera etapa de las indagatorias señalan la "existencia de un patrón persistente de interdependencia entre las fluctuaciones de precios de las empresas".

El organismo regulador de la competencia de Brasil, el CADE, inició este martes un procedimiento administrativo para investigar una posible fijación de precios entre las aerolíneas Latam Airlines y Gol en el mercado nacional de pasajeros.

La decisión es consecuencia de una investigación de la Superintendencia General del CADE que comenzó en 2023 y examina evidencias de posible alineación de precios en rutas de gran importancia comercial. De hecho, según indicó la institución, a partir del uso de análisis de datos avanzados se habría logrado detectar un patrón persistente de interdependencia en los movimientos de precios entre las aerolíneas.

Esto corresponde, directamente, a las tarifas ofrecidas por las empresas en las rutas São Paulo (Congonhas)/Río de Janeiro (Santos Dumont) y Río de Janeiro (Santos Dumont)/São Paulo (Congonhas).

"Si bien este fenómeno puede darse en mercados competitivos en condiciones de transparencia, requiere un análisis minucioso cuando se inserta en un contexto de alta concentración y uso de técnicas de fijación de precios automatizadas", afirma el área técnica del organismo en un comunicado.

La respuesta de Latam

Consultada Latam al respecto, la firma respondió rechazando "categóricamente cualquier hipótesis de una conducta contraria a la libre competencia, un valor innegociable para la compañía".

Y agregó: "Latam reitera que siempre actúa en conformidad con las mejores prácticas de cumplimiento (compliance), transparencia e integridad".

Gol, en tanto, no ha respondido al cierre de este artículo.

Otros hallazgos y pasos a seguir

También se expresaron inquietudes respecto al uso de inteligencia artificial y herramientas de aprendizaje automático.

Ahora, tal y como corresponde por procedimiento, se notificará a las empresas para que presenten su defensa y pruebas. El objetivo de abrir el proceso es profundizar la investigación, garantizar el derecho a un juicio justo y permitir el examen de las pruebas. Esto no representa una resolución definitiva.

La decisión final recaerá en el Tribunal del organismo antimonopolio.

Datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), citados por el regiulador, indican que Azul, Gol y Latam representan prácticamente la totalidad de la oferta nacional. En 2024, Latam lideró con una cuota de mercado del 39,1%, seguida de Gol (30,7%) y Azul (29,7%), sumando aproximadamente el 99,5% del mercado.