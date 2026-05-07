Compass rompe la sequía de cinco años de salidas bursátiles en Brasil con una oferta de US$ 650 millones

El debut en la bolsa estaba prevista inicialmente para 2020, pero se canceló posteriormente debido al empeoramiento de las condiciones del mercado.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los accionistas de Compass Gas e Energia recaudaron 3.200 millones de reales (US$ 650 millones), en la primera oferta pública inicial en Brasil en casi cinco años.

La compañía de gas natural y energía vendió 89,3 millones de acciones a 28 reales cada una este jueves, el precio mínimo del rango indicativo, según informaron fuentes que pidieron permanecer en el anonimato debido a que la información no era pública. Incluyendo las sobreasignaciones, recaudó un total de 3.200 millones de reales, añadieron.

Compass declinó hacer comentarios.

Esta salida a bolsa es la primera en la bolsa brasileña B3 desde 2021, poniendo fin a casi cinco años de sequía de nuevas cotizaciones en la mayor economía de Latinoamérica. Se produce en un contexto en el que los inversionistas extranjeros han impulsado un repunte sin precedentes en las acciones locales, llevando al índice de referencia Ibovespa a nuevos máximos históricos.

La salida a bolsa de Compass estaba prevista inicialmente para 2020, pero se canceló posteriormente debido al empeoramiento de las condiciones del mercado. Los planes se retomaron cuando el accionista mayoritario, Cosan, busca vender activos y reducir su apalancamiento, ya que una serie de inversiones no rentables y los altos tipos de interés están mermando sus resultados. El productor de azúcar y etanol Raízen, una empresa conjunta entre el conglomerado y Shell, se encuentra en proceso de reestructuración extrajudicial.

La oferta fue totalmente secundaria, con un grupo de accionistas que vendieron acciones, entre ellos Cosan, Atmos y una filial de Banco Bradesco. Las acciones comenzarán a cotizar el 11 de mayo bajo el símbolo PASS3.

Banco BTG Pactual lideró la salida a bolsa, con Bank of America , Banco Bradesco, Citigroup, Itau BBA, Banco Santander Brasil, JPMorgan Chase, XP, BNP Paribas y UBS BB Investment Bank actuando como coordinadores conjuntos.