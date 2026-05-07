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Compass rompe la sequía de cinco años de salidas bursátiles en Brasil con una oferta de US$ 650 millones

El debut en la bolsa estaba prevista inicialmente para 2020, pero se canceló posteriormente debido al empeoramiento de las condiciones del mercado.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 19:44 hrs.

Brasil empresas mercados internacionales mercado bursatil apertura a bolsa
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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