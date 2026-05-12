Banco colombiano Davivienda ingresa al negocio del entretenimiento: construirá recinto para conciertos por US$ 85,3 millones
Bajo el nombre de DAVIarena, la entidad financiera buscará desarrollar un escenario multipropósito en el departamento de Antioquía, cuya apertura está prevista para noviembre de 2026, con una capacidad para 17.200 personas.
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Davivienda, entidad financiera que tiene presencia en Colombia, Panamá, Honduras y EEUU (Miami), junto a BeatHub Entertainment anunciaron la construcción de un nuevo centro de conciertos en el departamento de Antioquía, en Colombia, con una inversión por 320.000 millones de pesos colombianos (US$ 85,3 millones).
Bajo el nombre de DAVIarena, la firma de origen colombiano buscará desarrollar un escenario multipropósito cuya apertura está prevista para noviembre de 2026 con un concierto inaugural de Juanes y que promete cambiar la escala de los espectáculos de entretenimiento y eventos masivos en el país cafetero.
Con esta apuesta, la entidad financiera se posiciona como el primer banco en apostar por el sector de entretenimiento en Colombia.
En ese contexto, el diseño arquitectónico del recinto estará a cargo de la firma británica HOK, reconocida por obras como O2 de Londres, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Roig Arena de Valencia.
La infraestructura contará con 55.000 metros cuadrados construidos y otros 10.000 metros cuadrados de espacio público. Asimismo, tendrá una programación superior a 75 eventos anuales y tendrá capacidad para 17.200 personas, con proyecciones de recibir a más de 650.000 personas al año entre conciertos, espectáculos deportivos, convenciones y experiencias inmersivas.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, afirmó en medio nacionales que "en Davivienda creemos en Colombia y en el poder transformador de ciudades como Medellín: símbolo de innovación que ha producido algunos de los mejores artistas del mundo y que hoy está lista para atraer las experiencias musicales más importantes del planeta”.
En términos económicos, la programación anual del nuevo complejo proyecta un impacto externo estimado en 400.000 millones de pesos colombianos que beneficiarán al sector hotelero, de vivienda turística, de gastronomía, transporte y moda, entre otros.
Por otro lado, en cuanto a la retribución cultural, el municipio señaló que espera recibir aportes superiores a los 15.000 millones de pesos colombianos anuales en impuestos parafiscales destinados al tejido artístico local.
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