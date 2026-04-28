Brasileña Compass lanza oferta pública de venta de acciones por poco más de US$ 500 millones
La compañía señaló que la OPA estará fijada para el próximo 7 de mayo y entre los accionistas vendedores se encuentran Cosan, Atmos, Bradesco, Brasil Capital y el grupo Bussola.
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La empresa brasileña Compass Gas y Energia SA, filial del conglomerado Cosan, anunció la oferta pública secundaria de unas 89,3 millones de acciones, con la que pretende recaudar al menos 2.500 millones de reales brasileños (US$ 501 millones).
De acuerdo con el documento presentado ante el organismo regulador, el precio por acción oscilará entre 28 y 35 reales brasileños, una venta que le otorgaría una valoración cercana a los 25.000 millones de reales brasileños.
En esa línea, la compañía señaló que la oferta pública estará fijada para el próximo 7 de mayo y entre los accionistas vendedores se encuentran Cosan, Atmos, Bradesco, Brasil Capital y el grupo Bussola.
Por otro lado, BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, JPMorgan, XP, BNP Paribas y UBS BB actuarán como coordinadores de la operación.
La operación supondrá la salida a bolsa de Compass, como parte de una iniciativa más amplia de reducción de deuda por parte de Cosan.
En concreto, sería la primera salida en la bolsa brasileña B3 desde 2021, cuando varias empresas -incluida Raizen-, cotizaron en el mercado.
Y es que Cosan intentó por primera vez salir a bolsa con Compass en 2020, pero la oferta se canceló debido al empeoramiento de las condiciones del mercado.
Los planes se retomaron cuando el conglomerado buscó vender activos y reducir su deuda, ya que una serie de inversiones no rentables y las altas tasas de interés están mermando sus resultados.
En un comunicado aparte, Cosan indicó que podría deshacerse de acciones que representan aproximadamente el 15% del capital social de Compass.
Compass anunció que su utilidad neta para el primer trimestre del año se situará entre 328,5 millones de reales brasileños y 401,5 millones de reales brasileños, según resultados preliminares no auditados.
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