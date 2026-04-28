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Brasileña Compass lanza oferta pública de venta de acciones por poco más de US$ 500 millones

La compañía señaló que la OPA estará fijada para el próximo 7 de mayo y entre los accionistas vendedores se encuentran Cosan, Atmos, Bradesco, Brasil Capital y el grupo Bussola.

Por: Karen Flores

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 12:30 hrs.

Brasil OPA Acciones empresas América Latina Economía latinoamericana internacional Karen Flores
<p>Brasileña Compass lanza oferta pública de venta de acciones por poco más de US$ 500 millones</p>

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