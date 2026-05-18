Tras 10 años sin operaciones: Aeroméxico reanudará vuelos hacia Venezuela a partir de octubre

La nueva ruta conectará a Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, aunque todavía se encuentra sujeta a aprobación gubernamental.

Como parte de su estrategia de expansión internacional y fortalecimiento de su red en Sudamérica, la aerolínea mexicana Aeroméxico anunció que retomará sus vuelos hacia Caracas, Venezuela, tras una década sin operar esa ruta.

Según informó la compañía en un comunicado, la nueva conexión unirá Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y comenzaría a operar en octubre de 2026, aunque aún está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes.

Los vuelos serían operados con aeronaves Boeing 737 MAX, uno de los modelos más modernos de la flota de la compañía. Con esta incorporación, Aeroméxico alcanzaría un total de 10 rutas en Sudamérica.

“El retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la conectividad de México con Sudamérica y atender la demanda del mercado”, señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

La aerolínea había suspendido indefinidamente sus operaciones hacia Caracas en junio de 2016, en medio de la crisis económica y cambiaria que enfrentaba Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, contexto que dificultaba a las compañías extranjeras repatriar sus ingresos.

De esta forma, su regreso se da luego de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro en enero, dando paso a un acercamiento entre Caracas y Washington.

Con todo, la compañía indicó que los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez que reciba las autorizaciones necesarias.