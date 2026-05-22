Petro solicita a generadoras de energía privadas de Colombia establecer nueva fórmula tarifaria ante el fenómeno de El Niño

El Ejecutivo aseguró que "en épocas de sequía, que produce disminución de embalses, la energía complementaria más eficiente y barata no son las termos sino la solar".

En medio de la alerta de prender las termoeléctricas y enfrentar el fenómeno de El Niño en Colombia, el Presidente Gustavo Petro aseguró que solicitó a las empresas generadoras de energía privadas pasar a la nueva fórmula tarifaria.

El Ejecutivo aseguró que "en épocas de sequía, que produce disminución de embalses, la energía complementaria más eficiente y barata no son las termos sino la solar".

Adicionalmente, aseguró que "el cargo de confiabilidad que es un ahorro forzoso de los usuarios de energía eléctrica, y que ya suma casi 50 billones de pesos colombianos (US$ 12.800 millones), debe ser usado en emergencia".

Por ende, el mandatario le pidió al Palma, ealizar el diálogo con todas las empresas del sector eléctrico para abordar entre el estado, la sociedad y las empresas, el fenómeno que se avecina para el segundo semestre de este año.

"El subsidio de los fertilizantes debe empezar ya, la guerra del Medio Oriente y el superniño juntos, nos demanda el mayor esfuerzo posible en nuestra propia producción alimenticia", culminó.

Cabe resaltar que esto se da luego que Acolgen alertara sobre la necesidad de encender desde ya las plantas térmicas para ahorrar agua en los embalses ante el fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre del año.

Ante esto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma llevó la discusión hacia el esquema del cargo por confiabilidad, mecanismo creado para garantizar respaldo energético en momentos críticos como los fenómenos de El Niño.

“¿Los 48 billones de pesos colombianos que hemos pagado a las hidroeléctricas realmente se traducen en confiabilidad para el sistema?”, señaló el jefe de la cartera en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro afirmó que desde su llegada a la entidad propuso revisar el esquema del cargo por confiabilidad para incluir únicamente aquellas plantas cuya vocación sea brindar respaldo efectivo al sistema eléctrico.

Según Palma, actualmente más de 5% de la factura de energía que pagan los usuarios termina financiando un parque hídrico que, a su juicio, deja al sistema “a puertas del desabastecimiento” cuando se presentan fenómenos climáticos extremos.



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