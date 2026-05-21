FMI aprueba segunda revisión del acuerdo con Argentina y autoriza desembolso por US$ 1.000 millones

Según el organismo aunque el país no alcanzó el objetivo de reservas internacionales netas para fin de 2025, el "sólido progreso" en la aprobación de leyes fiscales, comerciales y laborales ha contribuido a estabilizar la economía y a lograr su primer superávit fiscal primario en años.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó su segunda revisión del programa crediticio de Argentina por US$ 20.000 millones y autorizó un desembolso por US$ 1.000 millones.

Mientras también elogió el progreso del país en materia de reformas económicas, el organismo señaló que, si bien el país no alcanzó el objetivo de reservas internacionales netas para finales de año, el "sólido progreso" en la aprobación de leyes fiscales, comerciales y laborales ha contribuido a estabilizar la economía y a lograr su primer superávit fiscal primario en años.

Argentina llegó a un acuerdo con el FMI en abril para desbloquear el desembolso de US$ 1.000 millones.