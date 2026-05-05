Escándalos y desaceleración económica golpean la imagen de Milei en Argentina

Según varias encuestas, el índice de aprobación de Milei ha caído desde mediados del 40% en febrero hasta mediados del 30% este mes.

Sentado en un balcón con vistas a la Cámara de Diputados de Argentina, el Presidente Javier Milei esbozó una amplia sonrisa mientras su jefe de gabinete, Manuel Adorni, se dirigía al parlamento.

“No he cometido ningún delito y lo voy a demostrar ante los tribunales”, declaró Adorni, refiriéndose a la investigación federal iniciada el mes pasado sobre su posible enriquecimiento ilícito. El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles.

La reunión -nominalmente un informe rutinario sobre el progreso del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos- se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas hubieran golpeado duramente al gobierno reformista de derecha.

Según varias encuestas, el índice de aprobación de Milei ha caído desde mediados del 40% en febrero hasta mediados del 30% este mes. Además, la confianza en su administración se desplomó un 12% en abril, su cuarto descenso mensual consecutivo, según un índice muy seguido por la Universidad Torcuato di Tella.

“Cuando Milei se convirtió en presidente, lo celebré como si hubiéramos ganado el Mundial, pero ahora estoy bastante desilusionado”, dijo Federico Freire, de 36 años, dueño de una tienda de barrio en el centro de Buenos Aires.

Los partidos de oposición argentinos siguen siendo muy impopulares, lastrados por su mala gestión de la economía y desconcertados por la victoria inesperada del presidente en 2023. Pero están empezando a reagruparse y en las últimas semanas han iniciado la búsqueda de nuevos candidatos para desafiar a Milei en 2027.

Lo que parecía una campaña de reelección segura "empieza a verse un poco más abierta", dijo Sergio Berensztein, consultor político en Buenos Aires. "Algunas de las promesas económicas del gobierno no se están cumpliendo... y está cometiendo muchos errores".

El principal motor es económico. El alivio de los argentinos ante el control de la inflación de tres dígitos por parte de Milei se ha transformado en frustración debido a la caída de la actividad en el comercio minorista, la industria manufacturera y las principales industrias.

Los salarios reales están disminuyendo y el desempleo alcanzó el 7,5 % en el último trimestre de 2025, la peor cifra para un cuarto trimestre desde 2020. A pesar de los avances, la tasa de inflación anual se mantuvo en el 32,6 % en marzo. Freire, el gerente de la tienda de la esquina, dijo que las ventas habían caído un 30 por ciento este año. "Parece que [Milei] está dando prioridad a las grandes empresas, y si te quedas atrás, es tu culpa", dijo.

En este contexto, varios escándalos relacionados con la riqueza de los funcionarios han causado gran revuelo. Lo más perjudicial es la investigación sobre los posibles gastos de Adorni que podrían ser incompatibles con su escaso salario público y sus ahorros declarados.

Los fiscales federales están examinando las recientes compras de propiedades realizadas por su familia, incluida una financiada mediante un préstamo de sus propietarios. También están investigando sus costosos viajes después de que saliera a la luz un video en el que se ve a su familia abordando un jet privado con destino a un balneario uruguayo. El jefe del gabinete declaró el miércoles que los opositores habían "sacado conclusiones erróneas".

Otras controversias recientes involucran a un alto funcionario del Ministerio de Economía que renunció tras admitir que ocultó propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales argentinas, y nuevas revelaciones sobre la posible participación de Milei en una estafa con criptomonedas en 2024. El presidente ha negado haber cometido irregularidad alguna.

Estos escándalos distan mucho de ser los más extravagantes registrados en Argentina, donde la exPresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó recientemente a cumplir una condena de seis años de arresto domiciliario por su papel en una trama que desvió cientos de millones de dólares de fondos públicos para infraestructura.

En privado, analistas y funcionarios sugieren que algunas de las irregularidades pueden estar relacionadas con la práctica extremadamente extendida entre los argentinos de ocultar dinero a las autoridades fiscales, más que con la corrupción específica del gobierno.

Pero estos casos han indignado a los votantes después de que Milei hiciera de acabar con la corrupción endémica una de las principales promesas de su campaña.

"No entiendo por qué Adorni sigue en el gobierno", dijo Claudia Rochelin, de 65 años, votante de Milei y vendedora de artículos de papelería en el centro de Buenos Aires. "Aunque la economía fuera bien, estaría molesta. Voté por el cambio".

A medida que aumenta la cobertura crítica y Milei respalda a Adorni, el presidente ha intensificado su prolongada disputa con los medios argentinos. Este mes, prohibió el acceso de toda la prensa al palacio presidencial durante una semana, alegando una investigación sobre la filmación no autorizada de un medio. En sus publicaciones en X, suele usar el lema "No odiamos lo suficiente a los periodistas".

A los problemas de Milei se suma una disputa interna cada vez más acalorada entre su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, y su asesor político estrella, Santiago Caputo. Organizadores leales a Karina Milei han demandado a influyentes libertarios afines a Caputo por presuntos abusos en redes sociales. Los analistas sospechan que algunos escándalos recientes podrían derivarse de filtraciones relacionadas con estas luchas internas.

Los funcionarios de Milei temen daños permanentes. "El caso de Adorni está erosionando a todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos realizando", dijo una persona.

Las medidas de austeridad y otras políticas de Milei han reducido drásticamente la inflación mensual del 26% en diciembre de 2023 al 3,4% en marzo de este año, mientras que el FMI pronostica un crecimiento del PIB del 3,5% este año. Si el crecimiento continúa hasta 2027, como prevén muchos economistas, serían los primeros tres años consecutivos de expansión en Argentina en dos décadas.

Sin embargo, el crecimiento se está produciendo principalmente en sectores exportadores como la minería, la energía y la agricultura, que en conjunto emplean a menos del 10% de la población.

Las grandes empresas, incluyendo fabricantes y minoristas, han tenido dificultades para competir con las importaciones más baratas después de que Milei fortaleciera el peso y redujera los aranceles comerciales.

Muchas empresas se han visto afectadas por las tasas de interés más altas impuestas durante el último año para combatir la inflación. El avance en la lucha contra la inflación se ha ralentizado, lo que ha provocado que los salarios reales hayan caído un 3,5 por ciento desde agosto.

El gobierno argumenta que el problema es temporal, una consecuencia de la fuga de capitales que se produjo antes de las elecciones de mitad de mandato en octubre pasado y de la inestabilidad global provocada por la guerra con Irán.

Pero Fabio Rodríguez, socio director de la consultora M&R Associates, con sede en Buenos Aires, advirtió que el gobierno de Milei "debe reequilibrar" su política para centrarse más en la actividad económica y menos en la inflación, y hacerlo "pronto si quiere mejorar las cosas antes de las elecciones del próximo año".

Según él, la reciente congelación de los precios del combustible y las medidas para fomentar una mayor concesión de préstamos por parte de los bancos fueron "pequeñas señales" de buena voluntad.

Según Shila Vilker, directora de la encuestadora Trespuntozero, será crucial determinar si tales medidas bastan para cambiar la percepción que tienen los argentinos sobre la economía. La encuesta reveló que el 61,2% espera que la economía empeore durante el próximo año, frente al 43,4% de enero. “El gobierno está perdiendo apoyo en la economía”, dijo. “Adorni es solo un catalizador”.