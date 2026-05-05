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Escándalos y desaceleración económica golpean la imagen de Milei en Argentina

Según varias encuestas, el índice de aprobación de Milei ha caído desde mediados del 40% en febrero hasta mediados del 30% este mes.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 10:33 hrs.

Argentina Javier Milei gobierno popularidad desaceleración Economía latinoamericana internacional América Latina
<p>Escándalos y desaceleración económica golpean la imagen de Milei en Argentina</p>

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