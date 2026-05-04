Gremio regional de aerolíneas rechazó el aumento de las tasas de navegación aérea en Argentina
La IATA llamó a las autoridades del gobierno de Javier Milei a suspender la aplicación de los nuevos cargos y a convocar, "sin demora, una reunión formal de consulta con las aerolíneas". Según la resolución, los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje aumentarán un 15%, mientras que los de navegación aérea nacional experimentarán un alza de 359%.
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La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresó su preocupación frente a la decisión unilateral de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina de aprobar aumentos inmediatos y sustanciales de las tasas de navegación aérea en el país impuestos por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
A través de un comunicado, el organismo liderado por Peter Cerdá llamó a las autoridades a suspender la aplicación de los nuevos cargos y a convocar, "sin demora, una reunión formal de consulta con las aerolíneas y sus asociaciones representativas para identificar un camino constructivo, transparente y alineado internacionalmente".
Y es que según la Resolución 265, los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje aumentarán un 15%, mientras que los de navegación aérea nacional experimentarán un alza de 359%.
Bajo ese contexto, el vicepresidente regional de IATA para las Américas aseguró que "estos aumentos abruptos e impuestos unilateralmente son profundamente preocupantes".
"Se presentaron sin consulta, a pesar de las garantías explícitas dadas por las autoridades solo días antes de que no se impondrían aumentos y que se respetaría un proceso previo de consulta con las aerolíneas", agregó.
Según lo informado por la organización, tanto la IATA como la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) participaron en una reunión virtual convocada por ANAC y EANA tres días antes de que se anunciara la decisión.
En ella, las autoridades se habrían comprometido a cumplir con los principios de transparencia, previsibilidad y consulta de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que la implementación de estas medidas "contradice directamente esos compromisos", señaló la organización.
"La ausencia de consulta y la magnitud de estos aumentos van en conflicto con las mejores prácticas internacionales y las políticas de la OACI sobre el establecimiento de tarifas aeroportuarias y de navegación aérea. Estas acciones socavan la certeza regulatoria y corren el riesgo de dañar los esfuerzos de Argentina para fortalecer la conectividad, la competitividad y la recuperación económica mediante el transporte aéreo, imponiendo una carga severa e inmediata a las aerolíneas y, en última instancia, perjudicando a los pasajeros, la conectividad regional adicional y la economía argentina en general", añadió Cerdá en esa línea.
Con todo, IATA también está evaluando las posibles implicaciones de estas medidas para las obligaciones de Argentina bajo los acuerdos bilaterales existentes de servicios aéreos, que comúnmente exigen que los cargos sean razonables, relacionados con los costes y se establezcan tras una consulta adecuada con los usuarios.
Si bien la organización y la industria aérea han apoyado firmemente los esfuerzos del Presidente Javier Milei para revitalizar el sector del transporte aéreo argentino, estos últimos desarrollos, dijeron desde IATA, "se oponen directamente y contradicen los objetivos declarados por el gobierno".
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