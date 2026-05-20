Abra Group reporta alza de 16,9% en ingresos mientras acelera expansión de Avianca y Gol
De acuerdo con lo informado por el holding, durante el primer trimestre de 2026, los ingresos operacionales alcanzaron los US$ 2.700 millones.
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Abra Group, el holding multinacional de transporte aéreo dueño de Avianca y Gol, reportó un aumento de 16,9% en sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, en medio de una aceleración de sus planes de expansión internacional.
De acuerdo con lo informado por la compañía, durante los primeros tres meses del año los ingresos operacionales totales alcanzaron los US$ 2.700 millones, frente al mismo periodo de 2025.
Asimismo, la firma reportó un Ebitda ajustado de US$ 792 millones, cifra que representó un incremento de 33,8% respecto del mismo trimestre del año anterior.
En el segmento de pasajeros, el grupo registró un crecimiento de 11,2% hasta alcanzar 18,8 millones de pasajeros transportados durante el periodo.
En esa línea, los ingresos por pasajeros llegaron a US$ 2.300 millones, un aumento de 16,9% respecto del primer trimestre de 2025 sobre base proforma, mientras que los ingresos por carga y otros negocios crecieron 17,3%, alcanzando los US$ 415 millones.
Además, Abra destacó el crecimiento del segmento premium dentro de sus operaciones. Según detalló la compañía, los ingresos en esta división aumentaron 56% interanual y representaron el 21% de los ingresos por pasajeros durante el trimestre.
Adrian Neuhauser, CEO de Abra, señaló que “el buen desempeño de la compañía estuvo respaldado por una demanda resiliente, la continua expansión del segmento premium, una gestión disciplinada de la capacidad y una fuerte contribución de nuestras aerolíneas”.
“Estos factores, junto con medidas proactivas para mitigar las presiones derivadas del precio del combustible, refuerzan la solidez de nuestro perfil financiero y operacional, así como nuestra capacidad para operar en un entorno dinámico”, agregó.
Según explicó el holding, ante la presión de los costos del combustible, el grupo continuó implementando medidas de mitigación como coberturas de combustible (fuel hedging), decisiones de capacidad, gestión de ingresos y una sostenida disciplina de costos.
Expansión de rutas y flota
De acuerdo con la compañía, durante el periodo Abra operó más de 370 rutas en más de 145 destinos distribuidos en 28 países.
Como parte de este proceso de expansión, Avianca retomó el servicio Bogotá-Caracas y lanzó la ruta Medellín-Pasto en Colombia.
Por su parte, Gol anunció a Rio de Janeiro como su nuevo hub internacional, desde donde proyecta operar vuelos hacia Nueva York, Orlando, Lisboa y París a partir del segundo semestre de 2026.
En cuanto a la flota, Abra anunció la incorporación de siete aviones A330neo para apoyar el crecimiento de los vuelos de largo alcance de Avianca y Gol entre 2026 y 2027.
Inicialmente, se espera que cinco de las aeronaves sean operadas por GOL y las dos restantes por Avianca.
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