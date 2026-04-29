Abra Group afirma que inversión de American Airlines en brasileña Azul tiene como objetivo controlar la aerolínea

El holding aéreo que controla Gol y Avianca aseguró que con la inversión, American tendrá poderes similares a los de un accionista mayoritario en Azul, especialmente dada la creación del comité estratégico de la aerolínea.

Abra Group, el holding aéreo que controla Gol y Avianca, criticó el plan de American Airlines de invertir US$ 100 millones en la compañía brasileña Azul.

Los reparos fueron presentados por el grupo a través de un comunicado presentado ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), junto con una solicitud para ser incluida como tercera parte en el proceso de análisis de la inversión.

Entre las principales críticas, Abra señala que con la inversión, American tendrá poderes similares a los de un accionista mayoritario en Azul, especialmente dada la creación del comité estratégico de la aerolínea, que contará con representantes de American y también de United Airlines.

Como parte del proceso de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Azul, tanto American Airlines como United Airlines decidieron invertir dicha cantidad de dicnero en la aerolínea brasileña.

La inversión de United, que ya era accionista de Azul, recibió la aprobación del CADE en febrero pasado. Pero ahora, la Superintendencia General del CADE ha comenzado a evaluar la inversión de American Airlines.

La decisión de American Airlines de invertir en Azul captó la atención del mercado. Esto debido a que se esperaba que la aerolínea estadounidense invirtiera en la reestructuración de su socio, Gol. Sin embargo, lo anterior no se concretó.

Actualmente, Gol concentra el 98% del tráfico de conexión de American Airlines en Brasil. En un documento, Abra afirmó que, si bien el acuerdo se presentó formalmente como la adquisición de una participación minoritaria sin control, la operación no correspondería a una mera inversión financiera pasiva de American Airlines en Azul.

“Lo cierto es que la operación debe analizarse en el contexto de una adquisición coordinada del control de un competidor en las rutas aéreas entre Brasil y Estados Unidos -Azul- por parte del líder histórico de ese mercado -American Airlines- y de su principal competidor en Estados Unidos -United Airlines-. Las premisas que deben adoptarse son tanto la estructura de capital dispersa de Azul como, sobre todo, su nuevo comité estratégico, creado precisamente para dar cabida a la presencia de American Airlines -y United Airlines- en Azul”, señaló la defensa de Abra en el escrito citado por el medio brasileño Valor Económico.

Abra argumentó que American y United podrían alcanzar aproximadamente el 19% de la propiedad de Azul. Dada la actual estructura de capital dispersa de la aerolínea brasileña, sin un accionista mayoritario ni un bloque de control definido, Abra sostiene que esta situación por sí sola sería suficiente para generar preocupaciones en materia de competencia.





