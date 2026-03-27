Abra Group reordena su directorio y Richard Schifter asume como nuevo presidente de la mesa

Tras la reciente muerte del fundador de Gol, Constantino de Oliveira Júnior, Schifter pasó a liderar la junta, donde se sumó la hija de Constantino, Anna Luiza Constantino.

Un reordenamiento no menor en su gobierno corporativo es el que puso en marcha el conglomerado aéreo Abra Group, que integra a las aerolíneas Avianca, Gol, Wamos Air, y que está en proceso de integrar también a la chilena SKY Airline, ligada a la familia Paulmann Mast.

En parte, estos cambios se gatillaron por la reciente muerte de uno de los fundadores del grupo, y también por el proceso en marcha de hacer su IPO en Estados Unidos.

Fue el 24 de enero pasado cuando falleció el chairman y uno de los fundadores de Abra Group, Constantino de Oliveira Júnior, a los 57 años, tras una extensa carrera en la industria de la aviación. Oliveira había fundado Gol Airlines en 2001, como un proyecto innovador para esos años, al menos en la región latinoamericana, al seguir el camino de una compañía low cost y para democratizar el acceso al transporte aéreo.

A los inversionistas y de manera privada, el grupo ya les informó quién tomó el cargo de presidente. Se trata de Richard Schifter, quien ya estaba en el directorio de Abra Group desde 2023 y que parte importante de su carrera profesional ha estado ligada a la industria aérea, como antiguo miembro del consejo de administración de American Airlines, US Airways, Ryanair y Midwest Airline.

En el marco de la integración de Sky Airline al grupo aéreo, en Perú el Indecopi pasó el análisis a segunda fase, al identificar potenciales riesgos en los tramos Lima-Miami y Cusco-Miami.

Y, a su vez, se incorporó a la mesa la hija de Constantino de Oliveira Júnior, Anna Luiza Constantino, lo que da cuenta del ingreso de una segunda generación de la familia Constantino en la cúpula directiva de Abra Group.

Si bien Anna Luiza Constantino no ha estado ajena a la industria aérea -pues fue directora de Gol desde 2016 a 2022-, lo cierto es que esta nueva integrante de la mesa de Abra Group ha construido una carrera profesional totalmente independiente y muy vinculada con la industria financiera en Estados Unidos.

Tras estudiar una licenciatura en administración de empresas y finanzas de la University of Central Florida -que años más tarde complementó con un MBA en Columbia-, su vida laboral ha transitado por varias compañías. Fue analista financiera en Lockheed Martin; trabajó en Bloomberg LP y en CDIB Capital Group. Y desde julio de 2022 se desempeña como Investment Banking Associate en Goldman Sachs, en NY.

Anna Luiza Constantino, nueva directora de Abra Group.

Más cambios

Claro que ya antes, el 1 de enero pasado, la mesa de Abra Group había experimentado otros cambios, con la salida de cuatro directores y su reemplazo por otros cuatro nuevos integrantes. Los que salieron fueron Álvaro José Aguirre, David Dickson, Henrique Constantino y Joaquim Constantino Neto. Y, a su vez, entraron Stephen Kavanagh, Timothy Coleman, Howard Millar y Robert Fornaro.

Los otros tres integrantes de la junta directiva de nueve miembros se mantienen: Roberto Kriete (Presidente del Consejo de Administración de Avianca), Patricio Kiblisky y Jackson Schneider.

Estos cambios, dicen entendidos, se enmarcan en la anunciada estrategia del grupo de hacer su IPO en EEUU, para lo cual el grupo ya presentó en noviembre, de manera confidencial, el llamado Formulario F-1 ante el regulador estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés). La expectativa del grupo aéreo es que esta IPO ocurra durante este año. Y, dicen estos entendidos, apuntaron a tener una mayoría de directores independientes, es decir, directores que no tengan vínculos comerciales, familiares o financieros con la compañía, conforme a normas de la SEC.

Los elegidos vienen con una vasta trayectoria en la industria aérea. Por ejemplo, Fornaro fue director ejecutivo de Spirit Airlines y forma parte del consejo de administración del Grupo Avianca y de WestJet. Kavanagh trabajó por más de 30 años y en distintas posiciones en la irlandesa Aer Lingus. Howard Millar se desempeñó por 30 años en Ryanair. Y Coleman es miembro independiente del Consejo de Administración de GOL.

Indecopi entra a segunda fase

El IPO de Abra Group está estrechamente vinculado a la integración de la chilena SKY Airline al grupo aéreo, proceso que esta avanzando a nivel de los organismos regulatorios de libre competencia que deben pronunciarse.

En Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el 27 de enero su resolución de inicio de investigación. Mientras, en Perú, la Comisión de Defensa de la Competencia del Indecopi publicó el 17 de marzo una resolución en la que informó que esta concentración empresarial pasaba a una segunda fase de análisis, al identificar el organismo “potenciales efectos restrictivos a la competencia de carácter horizontal”, en el servicio aéreo a pasajeros, especialmente en los tramos origen destino Lima- Miami y Cusco - Miami. Esta segunda fase en Indecopi puede tardar 90 días, prorrogables por otros 30.

Otro negocio en el que Abra Group está esperando su autorización aeronáutica en Chile es para NG Servicios Aéreos para dedicarse a los servicios aéreos no regulares.