Gigante francés del agro invertirá US$ 400 millones para levantar una de las mayores plantas de girasol en Argentina

Se trata de la empresa Louis Dreyfus Company (LDC) que confirmó el proyecto este lunes a través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo.

Louis Dreyfus Company (LDC) anunció una inversión de US$ 400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de soya y girasol en Argentina. La compañía francesa confirmó el proyecto este lunes a través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, quien difundió el anuncio en su cuenta de X.

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en… pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

Según señaló LDC, la instalación será una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo. La compañía agregó que el proyecto representa una de las inversiones más importantes realizadas por el sector agroindustrial argentino en la última década.

La nueva planta se construirá en el predio que LDC tiene en Bahía Blanca y se sumará a la infraestructura de almacenamiento y logística que la compañía opera en ese complejo, incluido su puerto. Según la empresa, el proyecto busca atender la creciente demanda global de aceites vegetales para la alimentación y los biocombustibles.

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“Este proyecto emblemático refleja tanto nuestra confianza en el potencial de largo plazo de Argentina como nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestra ya sólida presencia industrial en el país. La inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado”, indica la carta.

Además, subrayó que Argentina se posiciona como un mercado estratégico para las líneas de negocio de la firma que incluyen la producción de algodón, granos, oleaginosas y sus derivados. “Los recursos naturales del país, su experiencia agrícola y su relevancia global en las cadenas de suministro de alimentos, nutrición animal y otros productos lo convierten en una piedra angular de nuestras operaciones globales”, agrega.

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