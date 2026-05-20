Ecopetrol avanza en energía eólica y adquiere el 49% de dos proyectos junto a AES Colombia
De acuerdo con lo informado por la compañía, la operación estaría valorada en aproximadamente US$ 25,5 millones.
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La estatal colombiana Ecopetrol informó que completó las condiciones legales y contractuales necesarias para adquirir una participación de 49% en dos proyectos eólicos del clúster Jemeiwaa Ka’I, desarrollado junto a AES Colombia y ubicado en el departamento de La Guajira.
Según detalló la compañía, la operación está valorada en aproximadamente US$ 25,5 millones.
Denominados JK1 y JK2, los proyectos cuentan con una capacidad conjunta asignada de 259 megavatios (MW) e incluyen una línea de transmisión de 35 kilómetros conectada a la Subestación Colectora.
De acuerdo con Ecopetrol, una vez finalizada la construcción e iniciadas las operaciones, ambos parques producirán cerca de 1.100 gigavatios hora al año (GWh/año), equivalentes a alrededor del 12% de la demanda energética promedio del grupo.
La adquisición forma parte del Acuerdo Marco de Inversión suscrito entre Ecopetrol y AES Colombia, anunciado inicialmente en abril de 2025, y representa uno de los pasos más relevantes de la petrolera estatal en su estrategia de transición energética y diversificación de fuentes de generación.
Por medio de un comunicado, Ecopetrol señaló que “aún se encuentra pendiente el cumplimiento de las condiciones precedentes correspondientes a los cuatro proyectos restantes que conforman el clúster eólico y que permitirán completar la compra de 49% del total de este".
A su vez, aseguró que informará de forma oportuna al mercado sobre cualquier avance adicional en el proceso, cumpliendo la normatividad aplicable, hasta adquirir la totalidad del porcentaje del clúster antes mencionado.
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