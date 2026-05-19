Bolsa brasileña B3 nombra a Christian Egan como presidente ejecutivo
Según explicaron desde el operador, la medida es el resultado del proceso de sucesión llevado a cabo por el directorio.
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A través de un documento regulatorio, el operador bursátil brasileño B3 anunció el nombramiento de Christian George Egan como presidente ejecutivo.
Según explicaron, la medida es el resultado del proceso de sucesión llevado a cabo por el directorio, de conformidad con las prácticas de gobernanza de B3 y su estrategia a largo plazo.
Pese a ello, desde B3, añadieron que la fecha de inicio del nombramiento aún no se ha anunciado.
Fue el periódico Valor Econômico quien informó de la noticia el lunes, citando fuentes cercanas al asunto.
La empresa había anunciado en marzo que el anterior presidente ejecutivo, Gilson Finkelsztain, dimitiría para asumir el mismo cargo en la entidad crediticia Santander Brasil.
Egan es actualmente el director de banca corporativa y de inversión de Santander Brasil.
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