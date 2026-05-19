Española Acciona se adjudica contrato con 85 municipios en Brasil por US$ 812 millones

El acuerdo contemplan una modalidad de asociación público-privada y prevé la prestación de estos servicios de saneamiento hasta 2039 para una población estimada de 1,7 millones de habitantes.

La brasileña Compañía de Aguas y Alcantarillado de Paraíba adjudicó a la española Acciona el servicio de saneamiento de agua y alcantarillado para 85 municipios de la región de Paraíba, al noreste de Brasil.

Según informó la compañía, el acuerdo contempla una modalidad de asociación público-privada y prevé la prestación de estos servicios hasta 2039 para una población estimada de 1,7 millones de habitantes, con una inversión de 724 millones de euros (US$ 812 millones).

De acuerdo con Acciona, la empresa operará y mantendrá el sistema de alcantarillado sanitario en el área de Abragencia, que comprende los 37 municipios de la microrregión de Alto Piranhas y otros 48 municipios de la microrregión del litoral.

La adjudicación se enmarca en el Plan Nacional de Saneamiento Básico de Brasil, iniciativa que busca avanzar en la “universalización” de los servicios de agua y alcantarillado en el país.

Con este contrato, Acciona reforzará su presencia en el gigante sudamericano, donde actualmente desarrolla otros proyectos junto a la empresa de servicios públicos Sanepar, en la región de Paraná; con la empresa Cesan en el estado de Espírito Santo; y también participa en el contrato del ciclo integral del agua suscrito con el gobierno de Pernambuco.

Y es que la compañía ibérica lleva cerca de 30 años operando en Brasil, período en el que ha impulsado diversos proyectos de infraestructura en distintos estados del país.

Entre ellos destaca la Línea 6 del metro de São Paulo, considerada una de las mayores obras de infraestructura de América Latina y que contempló una inversión comprometida superior a los 19.000 millones de reales brasileños.

A ello se suman otros proyectos, como la Terminal 2 del Puerto de Açu, en Río de Janeiro, y la transformación de la histórica Estación Júlio Prestes, en São Paulo, en una sala de conciertos de nivel internacional.

A su vez, recientemente el ayuntamiento de São Paulo adjudicó a la firma la construcción del tramo viario entre la avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas del país y clave para la conexión entre la ciudad y el litoral paulista.