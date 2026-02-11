Acciona Energía firma contrato con el mayor fabricante de baterías del mundo: proveerá equipos a planta en desierto de Atacama

La compañía alcanzó un acuerdo con CATL para el suministro de 1 GWh de capacidad que será instalado en el parque fotovoltaico Malgarida (238 MWp) en el desierto de Atacama.

Acciona Energía informó este miércoles que firmó un contrato con la china CATL, el mayor fabricante de baterías para sistemas de almacenamiento de energía del mundo, para el suministro de 1 GWh de capacidad que la compañía instalará en el parque fotovoltaico Malgarida (238 MWp), ubicado en el desierto de Atacama.

El proyecto de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ha sido recientemente declarado en construcción por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y su puesta en marcha está prevista a principios de 2027.

Según declaró la firma, la batería tendrá 1 GWh de capacidad de almacenamiento, lo que permitirá almacenar, gestionar y despachar la energía fotovoltaica producida en Malgarida en el horario nocturno a precios competitivos reduciendo el uso de los combustibles fósiles y las emisiones de CO₂ asociadas.

En dicho comunicado, el director general de Acciona Energía para Sudamérica, Jaime Toledo, indicó que "a través de este importante proyecto, uno de los más grandes de América Latina, Acciona Energía continuará desplegando soluciones de energías limpias y flexibles a precios competitivos, contribuyendo a reducir el uso de combustibles fósiles y reafirmando nuestro compromiso con la transición energética y la inversión de largo plazo en Chile”.

Mientras, Sabrina Xia, head de CATL Chile, sostuvo: “Las baterías Tener Stack que proveeremos a Acciona Energía son de última generación y serán las primeras de este tipo que se instalarán en América Latina. Su mayor ventaja es que reducen en 30% el costo de construcción porque requieren menor espacio y equipos para su instalación”.

La operación de la empresa en Chile

Con la batería de Malgarida, Acciona Energía aseguró que contribuirá a optimizar la gestión de la energía renovable en Chile, donde cuenta con una capacidad instalada total de 922 MW repartida en tres parques eólicos -Punta Palmeras (45 MW), San Gabriel (183 MW) y Tolpán Sur (84 MW)– y cinco plantas fotovoltaicas: El Romero (246 MWp), Usya (64 MWp), Almeyda (62 MWp) y Malgarida (238 MWp).

La compañía también está desarrollando una cartera de tres proyectos de almacenamiento de energía en baterías por un total de 1,5GWh, vinculados a sus plantas fotovoltaicas en Chile. "Aprovechando la importante reducción de costes y el gran potencial de la tecnología de almacenamiento, ACCIONA Energía impulsará un uso más eficiente de la abundante generación solar diurna del país, permitiendo que se utilice cuando la demanda energética lo requiera", destacaron.

Los sistemas BESS a escala utility -agregaron- "desempeñan un papel fundamental para facilitar la integración de las energías renovables, permitiendo el suministro de energía limpia durante los picos de demanda y fortaleciendo la seguridad del suministro eléctrico nacional".