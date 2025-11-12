Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Atacama Empresas
Empresas

Acciona Energía construirá en el desierto de Atacama uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina

La instalación, que operará en conjunto con su complejo fotovoltaico Malgarida, entratá en operaciones a principios de 2027, y contará con 200MW de potencia y 1GWh de capacidad, lo que significa que podrá suministrar 200MW de energía durante cinco horas.

Por: Equipo DFRegiones

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 18:35 hrs.

Energía sustentabilidad energía solar inversiones
<p>Acciona Energía construirá en el desierto de Atacama uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El cumpleaños más feliz de Julio Ponce Lerou
2
Mercados

El mercado en modo elecciones: los tres escenarios que proyecta BTG para este domingo y su impacto en el IPSA
3
Empresas

Leonidas Vial y Colpatria toman la delantera en la carrera para quedarse con Banmédica
4
Economía y Política

Cómo quedó conformado el equipo de Estudios de BICE tras la fusión
5
Economía y Política

WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados
6
Mercados

Bolsa chilena imparable: IPSA se dispara casi 2% y cierra al borde de 9.900 en un cuarto máximo histórico consecutivo antes de las elecciones
7
Empresas

Grupo Patio toma control de firma ligada a Gonzalo Martino y refuerza su apuesta industrial
8
DF LAB

Strong by Form crea losa estructural de madera para reemplazar al hormigón en construcción y abrirá planta en España
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete