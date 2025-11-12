Acciona Energía construirá en el desierto de Atacama uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina

La instalación, que operará en conjunto con su complejo fotovoltaico Malgarida, entratá en operaciones a principios de 2027, y contará con 200MW de potencia y 1GWh de capacidad, lo que significa que podrá suministrar 200MW de energía durante cinco horas.

Acciona Energía anunció la construcción de un proyecto de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 1GWh de capacidad en su complejo fotovoltaico Malgarida (238MWp) en el desierto de Atacama. Con puesta en marcha prevista a principios de 2027, será uno de los proyectos de almacenamiento en baterías más grandes de América Latina.

La batería tendrá 200MW de potencia y 1GWh de capacidad, lo que significa que podrá suministrar 200MW de energía durante cinco horas. Esto permitirá almacenar, gestionar y despachar la energía fotovoltaica producida en Malgarida a distintas horas, garantizando que la energía limpia generada por la planta durante el día también pueda utilizarse por la noche. De este modo, el sistema contribuirá a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2 asociadas.

"Con la batería de Malgarida, Acciona Energía contribuirá a optimizar la gestión de la energía renovable en Chile, donde cuenta con una capacidad instalada total de 922MW repartida en tres parques eólicos –Punta Palmeras (45MW), San Gabriel (183MW) y Tolpán Sur (84MW)– y cinco plantas fotovoltaicas: El Romero (246MWp), Usya (64MWp), Almeyda (62MWp) y Malgarida (238MWp).

La compañía también está desarrollando en Chile una cartera de tres proyectos de almacenamiento de energía en baterías por un total de 1,5GWh, vinculados a sus plantas fotovoltaicas. "Aprovechando la importante reducción de costos y el gran potencial de la tecnología de almacenamiento, Acciona Energía impulsará un uso más eficiente de la abundante generación solar diurna del país, permitiendo que se utilice cuando la demanda energética lo requiera".

Los sistemas BESS a escala utility desempeñan un papel fundamental para facilitar la integración de las energías renovables, permitiendo el suministro de energía limpia durante los picks de demanda y fortaleciendo la seguridad del suministro eléctrico nacional.