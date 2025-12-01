Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Tribunal Supremo de Canadá abre la puerta a demandas de accionistas de Lundin Mining por derrumbe de mina en Chile

La corte determinó que los inversionistas pueden iniciar acciones legales contra la empresa por no informar a tiempo sobre un desprendimiento de rocas ocurrido en 2017 en su faena Candelaria, en la Región de Atacama.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2025 a las 10:24 hrs.

Valeria Ibarra cobre Minería
<p>Tribunal Supremo de Canadá abre la puerta a demandas de accionistas de Lundin Mining por derrumbe de mina en Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Un “tormento sonoro”: disputa por nuevo proyecto en Las Tacas será zanjada por la Suprema
2
Empresas

Tras inversión de Grupo Patio, empresa chilena de bodegas modulares se lanzará por el mercado mexicano
3
Empresas

Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
4
Empresas

Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
5
Mercados

Así se alista el pago de los dos nuevos beneficios de la reforma de pensiones que debutan en enero de 2026
6
Empresas

Grupo Villaseca Nahmias proyecta inversiones por US$ 350 millones con foco en desarrollo inmobiliario y hotelero
7
Mercados

Cobre sube a un récord en Londres por señales de escasez y anticipación de aranceles en EEUU
8
Economía y Política

Imacec: Actividad económica chilena en octubre crece levemente sobre lo esperado por el desempeño de servicios y comercio
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete