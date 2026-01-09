Trabajadores de Mantoverde rechazan nueva oferta de la empresa e insisten en que operación está casi totalmente detenida

La empresa rechazó categóricamente las afirmaciones realizadas por el sindicato respecto de "supuestos impactos en la operación, tales como un presunto nivel crítico de inventarios o una supuesta paralización de la mina".

Los trabajadores en huelga de la mina de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, anunciaron el viernes que rechazaron una nueva propuesta de la empresa y aseguraron que la casi totalidad de los operarios de los equipos de mina se encuentran detenidos.

“Los desmentidos de la empresa en cuanto a que la mina no estaría prácticamente paralizada, se han hecho sólo para dar tranquilidad a sus accionistas. El 92% de los operarios de equipos de mina están en huelga”, indicó el Sindicato Número 2 de Mantoverde.

“Ayer operaron 5 camiones en el turno día moviendo material de stock, de un total de 52 camiones de extracción. Ninguna pala operó. En el turno noche estuvo completamente detenida la operación de la mina”, agregó el sindicato, que mencionó que la reciente baja en las acciones de Capstone Copper ha implicado unos US$ 500 millones de menor valor bursátil de la empresa.

“Nuevamente reiteramos la disposición del Sindicato a resolver la negociación prontamente, haciendo un llamado a la administración para ello”, indicó.

Empresa rechaza declaraciones

Tras la declaración del sindicato, Mantoverde aseguró que "no es efectivo que la faena se pueda paralizar en cualquier momento. La empresa rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas por el sindicato respecto de supuestos impactos en la operación, tales como un presunto nivel crítico de inventarios o una supuesta paralización de la mina".

"En esa línea, se aclara que la operación se mantiene en funcionamiento según los planes de contingencia y se encuentran operando con conforme a lo informado con anterioridad por la compañía, la cual ha realizado todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes. Así como lo hicimos en 2025, cuando logramos el cierre exitoso de las negociaciones con tres sindicatos", agregó.

Asimismo, indicó que Mantoverde reafirma su compromiso por respeto de los derechos laborales y el cumplimiento del marco normativo, y que implementará todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de las personas y garantizar condiciones operacionales seguras.