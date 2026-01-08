“La Codelco de India” irrumpe en el litio chileno y avanza junto a canadiense Wealth Minerals en proyecto en el Salar de Ollagüe

La cruzada de la canadiense Wealth Minerals por desarrollar el litio en Chile sumó otro inédito capítulo. El año pasado sorprendió al convertirse en la primera empresa en el país en formar una sociedad conjunta con una comunidad indígena para postular al contrato especial de operación de litio (CEOL) en el Salar de Ollagüe.

Ahora, en ese mismo proceso, incorporó a un inesperado socio: Coal India, la gigante estatal del carbón indio que desde hace años sondea el “oro blanco” de Sudamérica para diversificar su portafolio.

La asociación y sus detalles se mantienen bajo acuerdo de confidencialidad entre las empresas, pero el Ministerio de Minería -tal como ha informado respecto de todas las firmas privadas que postulan en el proceso simplificado- dio a conocer que “se acogió a trámite la solicitud ingresada por el consorcio conformado por Kuska y Coal India”, poniendo el nombre de la asiática por primera vez sobre la mesa.

Hasta antes de eso, solo se sabía que Kuska Minerals SpA -la sociedad que es 95% de la canadiense y 5% de la comunidad quechua de Ollagüe- iba por el contrato de litio para desarrollar su proyecto de US$ 750 millones de inversión (Capex) en el salar ubicado a 4 mil metros de altura y a solo 3 kilómetros de la frontera con Bolivia.

Coal India Limited es la mayor empresa productora de carbón del mundo, que constituyó en 1975 tras la nacionalización de las faenas privadas del mineral negro en el gigante asiático. Actualmente, un 63% de su propiedad está en manos del Estado y cuenta con una capitalización bursátil de unos US$ 32 mil millones: opera en ocho estados de la India, tiene 310 minas activas en el país, gestiona 14 subsidiarias y emplea a más de 220 mil trabajadores.

FRANCISCO LEPELEY, CEO WEALTH MINERALS CHILE Y DIRECTOR DE KUSKA MINERALS.

“Es la Codelco de la India, pero de carbón”, coincidieron distintos analistas mineros consultados por Diario Financiero sobre el tema.

Desde 2022, el Gobierno indio ha sostenido conversaciones con Argentina, Perú y Chile para ingresar al mundo del litio, el cobre y el oro, buscando acuerdos para asegurar el suministro de minerales críticos y avanzar en la electromovilidad.

Sobre el consorcio entre Kuska y Coal India, Wealth Minerals declinó hacer comentarios.

El proyecto

Que la solicitud del CEOL haya sido acogida por el ministerio llegó como un verdadero regalo para Kuska, que este mismo viernes celebra en el salar los 30 años de la comunidad indígena de Ollagüe. Lo lograron en el segundo intento, pues en el primero no contaban con el requisito de tener al menos el 80% de las pertenencias mineras del polígono de la laguna salina.

El escenario cambió favorablemente gracias a la consulta indígena, tal como sucedió con CleanTech en Laguna Verde. Las comunidades del salar solicitaron cambios en el área delimitada, lo que modificó el polígono y abrió el nuevo procedimiento. Esta vez, la sociedad habría alcanzado cerca del 85%.

“Lo recibimos con alta satisfacción, dado que venimos trabajando varios años en este proyecto y hemos invertido harto capital, que no es público, pero son varios millones de dólares”, expresó a DF el CEO de Wealth Minerals Chile y director de Kuska Minerals, Francisco Lepeley.

US$ 750 millones es la inversión estimada del proyecto.

Ahora, la compañía recibirá un borrador del contrato y afinará los detalles junto al ministerio, que después ingresará el Decreto Supremo a Contraloría para su toma de razón. Todo eso “no debería pasar de marzo”, dijo el chileno, “porque el contrato tiene un carácter bastante estándar, considerando los términos que se han ido instalando en los otros CEOL en curso”.

Así, “tan pronto como tengamos el CEOL”, la firma avanzará con el Estudio de Prefactibilidad del proyecto y el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, contemplan trabajos adicionales de exploración en el salar, que se sumarán a las dos campañas que ya ha hecho en el área y que han arrojado un recurso estimado de 741 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) a una concentración promedio de 185 mg/L.

La evaluación económica preliminar (PEA) publicada bajo norma canadiense por la compañía en 2024, estimó un valor económico de más de US$ 1.000 millones para todo el proyecto.

Con todo, la expectativa de Kuska es iniciar la producción de litio hacia 2030, alcanzando las 20 mil toneladas de LCE al año.

El precio en escalada

En un comentario enviado a los inversionistas, el director ejecutivo de Wealth Minerals, Hendrik van Alphen, celebró que la noticia del CEOL. “Es especialmente oportuna, ya que los precios globales del carbonato de litio equivalente se han recuperado recientemente de los mínimos del mercado -US$ 8.300- y ya superan los US$ 16 mil por tonelada”.

Al respecto, Lepeley profundizó que “hace seis meses, el precio estaba artificialmente bajo y, ahora, te diría que está respondiendo a los fundamentos. Vemos que, de todas maneras, el precio se instalará sobre los US$ 20 mil la tonelada en el mediano plazo. Estamos súper tranquilos con los fundamentos y convencidos de que esto debiera seguir escalando”.

Aún así, dijo que “sorprende lo rápido que ha subido”, pero que “justamente creemos que tiene que ver con una corrección… los precios anteriores no eran sostenibles”.