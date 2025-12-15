Toesca Asset Management busca consolidar su plataforma de energías renovables con financiamiento de US$ 325 millones
Mediante la firma T-Power, la gestora de activos incursiona en el negocio eléctrico: tiene plantas solares en Atacama e invertirá en un sistema de almacenamiento BESS.
Toesca Asset Management anunció que, tras cerrar un financiamiento por US$ 325 millones para toda su plataforma de activos de energías renovables T-Power, donde participaron tanto bancos extranjeros como nacionales, avanzará en el desarrollo de un sistema de almacenamiento de baterías o BESS (Battery Energy Storage Systems) de 141 MW con cinco horas de duración, uno de los proyectos de mayor escala actualmente en ejecución en Chile.
El sistema estará integrado a la planta solar Luz del Norte, en la Región de Atacama a 62 kilómetros de Copiapó, permitiendo almacenar energía durante el día y despacharla en horario nocturno una vez que entre en servicio, contribuyendo a enfrentar los desafíos de congestión, vertimientos y variabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
La planta más el BESS en conjunto conformarán un sistema de 144 contenedores de baterías y más de 1,5 millones de paneles, en una superficie total de 455 hectáreas. Con una inversión total de más US$ 80 millones, el proyecto se encuentra completamente financiado y en fase de construcción, indicó Toesca.
La administradora de activos explicó que la integración del BESS convierte a T-Power en una de las plataformas más relevantes del país en soluciones que combinan generación solar y flexibilidad operativa, considerando sus activos solares de gran escala, generación distribuida PMGD y ahora, infraestructura avanzada de almacenamiento.
Entre sus activos está la planta solar fotovoltaica Luz del Norte (148 MW), con capacidad de generación de cerca de 390 GWh de electricidad al año, lo que equivale a 174.000 hogares y contribuye a reducir 185.000 toneladas de CO2. Fue construida por First Solar y lleva en funcionamiento desde 2015. El proyecto tiene un contrato de compraventa de energía con empresas distribuidores, que suministran energía limpia a consumidores finales de todo el país.
Otro de los activos de la plataforma es Cóndor del Sol. De 121 MW de capacidad, considera un portafolio de 17 plantas solares fotovoltaicas de capacidad nominal entre 3 y 9 MW, ubicados cerca de los centros de consumo entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
Todos los activos cumplen con la regulación PMGD, pudiendo auto despachar y vender su energía renovable a una tarifa estabilizada, fijada cada 6 meses por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Los 17 proyectos que lo integran tienen una capacidad de generación estimada de 250 GWh.
"El desarrollo de este sistema de almacenamiento es un hito para nuestra plataforma T-Power. Chile necesita infraestructura que permita aprovechar mejor su capacidad solar, y esta iniciativa contribuye justamente a eso", señaló Carlos Saieh, gerente general y director de Infraestructura de Toesca Asset Management.
Estructura de financiamiento
Los planes son impulsados por el refinanciamiento de la plataforma completa de T-Power -con activos que forman parte del portafolio del fondo Toesca Infraestructura II-, que incluye un préstamo a plazo por US$ 239,5 millones, una línea de liquidez de US$ 35 millones y una línea de crédito de hasta US$ 50 millones, lo que lo convierte en uno de los mayores financiamientos para proyectos solares y de baterías a escala en Chile este año, destacó Toesca.
La operación sustituye la deuda existente de Luz del Norte y del portafolio PMGD Cóndor del Sol, simplificando la estructura financiera y habilitando la expansión futura, de lo cual el proyecto BESS es parte fundamental, indicó el gestor.
El financiamiento -otorgado por los bancos SMBC, Natixis y Banco de Crédito e Inversiones y por el gestor de fondos NinetyOne - fue otorgado bajo los principios de préstamos verdes (Green Loan Principles).
"El cierre de este refinanciamiento fortalece a T-Power y confirma la madurez de un activo con capacidad real de aportar flexibilidad al sistema eléctrico. En un contexto de mayor exigencia para la infraestructura de energías renovables, consolidar estructuras financieras de largo plazo no solo mejora la resiliencia del proyecto, sino que también habilita su crecimiento futuro y la captura de nuevas eficiencias operacionales", detalló Saieh.
