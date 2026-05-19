Telefónica Brasil asume el control total de operador de fibra óptica FiBrasil tras desembolsar US$ 93 millones

Con la operación, la firma hispana se quedó con el 25% restante de la compañía en la que ya tenía una participación mayoritaria.

Telefónica Brasil, filial de la multinacional española de telecomunicaciones, anunció la compra del 24,99% restante de FiBrasil, con lo que pasará a controlar el 100% del capital de la compañía de infraestructura y servicios de fibra óptica que ya estaba en manos de su filial de inversiones Telefónica Infra.

La compañía informó que la operación contempló un desembolso de 458,7 millones de reales brasileños (US$ 93 millones). Asimismo, detalló que la transacción fue formalizada mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones (SPA, su sigla en inglés) y que el pago se realizó en un único desembolso en la fecha de firma.

De esta forma, a través de Vivo -marca con la que opera Telefónica en el mercado brasileño-, la compañía ibérica tomará el control de la totalidad del capital social de FiBrasil, integrando completamente esta filial en sus cuentas.

Según explicó la empresa, la transacción "forma parte de la estrategia de buscar una mayor sinergia operacional en las actividades de red de fibra óptica".

Y es que esta adquisición completa el proceso de reorganización de activos iniciado en julio de 2025, cuando Telefónica Brasil acordó la compra a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) del 50% de FiBrasil que aún no controlaba, en una operación valorizada en 850 millones de reales brasileños.

Tras el cierre de dicha transacción, Vivo aumentó su participación desde un 25,01% hasta un 75,01%, mientras que Telefónica Infra mantuvo el 24,99% restante.

Al tratarse de una reestructuración interna, el consejo de administración de la compañía indicó que la integración no requiere autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) ni de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

De acuerdo con Telefónica, Brasil continúa siendo uno de los mercados estratégicos más relevantes para el grupo, junto con España, Reino Unido y Alemania.

Durante el primer trimestre de 2026, Vivo registró una ganancia neta de 1.261 millones de reales brasileños, cifra que representó un aumento de 19,2% frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos fijos netos crecieron un 5,1% interanual, hasta los 4.425 millones de reales brasileños.

En particular, el segmento de fibra óptica para el hogar fue uno de los principales impulsores del desempeño de la compañía, con un crecimiento de 9,3% interanual, hasta alcanzar los 2.076 millones de reales brasileños.

Según cifras de la empresa, Vivo cerró los primeros tres meses del año con 31,5 millones de hogares pasados con fibra óptica, lo que representó un crecimiento de 6,2% respecto al primer trimestre de 2025 y una cobertura en 453 ciudades.

Por su parte, el número de hogares conectados alcanzó los ocho millones, un aumento de 11,5% interanual, mientras que la tasa de penetración avanzó 1,2 puntos porcentuales, hasta el 25,4%.

¿Que es FiBrasil?

FiBrasil es una empresa de telecomunicaciones que opera como un proveedor neutro de infraestructura de fibra óptica y arrienda su red a distintas compañías del sector, aunque su principal cliente es Telefónica.

Actualmente, la red de FiBrasil está presente en 155 ciudades de 22 de los 27 estados de Brasil y atiende a 4,6 millones de residencias.