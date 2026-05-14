Telefónica pierde más de US$ 480 millones en el primer trimestre por el impacto de la venta de filiales en Chile, Colombia y México

Excluyendo el impacto contable de las desinversiones en Latinoamérica, Telefónica registró un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones de euros. (Foto: Bloomberg)

De todos modos, la empresa española de telecomunicaciones afirmó que va por buen camino para cumplir sus objetivos para 2026, después de que los resultados del primer trimestre publicados el jueves se ajustaran a las expectativas.

La empresa española de telecomunicaciones Telefónica afirmó el jueves que va por buen camino para cumplir sus objetivos para 2026, después de que los resultados del primer trimestre publicados el jueves se ajustaran a las expectativas, a pesar de las pérdidas netas registradas debido al impacto de la venta de sus filiales en Latinoamérica.

La empresa registró unas pérdidas netas de 411 millones de euros (US$ 481 millones), frente a la pérdida de 1.300 millones de euros del año anterior, dado que el impacto de la venta de sus filiales en Chile, Colombia y México lastró los resultados. La pérdida del año pasado reflejó las amortizaciones de activos vendidos en Perú y Argentina.

La deuda financiera neta se redujo en 1.500 millones de euros desde finales de diciembre hasta los 25.340 millones de euros, gracias a las desinversiones, entre las que se incluyen las ventas de los negocios de Colombia y Chile. Telefónica indicó que el apalancamiento se redujo a 2,72 veces y confirmó su dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción para 2026.

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Excluyendo el impacto contable de las desinversiones en Latinoamérica, registró un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones de euros en el periodo de enero a marzo, un 21,5% menos que los 614 millones de euros del año anterior, en términos comparables.

Tras los resultados, las acciones subieron un 5,2% hasta los 4,02 euros a las 9:26 de la mañana en Madrid, tras haber llegado a ganar hasta un 5,8%, el mayor repunte intradía desde el 27 de febrero. Las acciones acumulan una subida del 16% este año —por debajo del índice Stoxx Europe 600 de telecomunicaciones—, pero mejoran respecto a la caída del 12% del año pasado.

El grupo se ha fijado como objetivo un crecimiento de los ingresos constantes para todo el año de entre el 1,5% y el 2,5%, y se espera el mismo incremento para el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) ajustado.

Los ingresos aumentaron un 0,8% en moneda constante hasta los 8.130 millones de euros (9.520 millones de dólares) en el periodo de enero a marzo, ya que el crecimiento de los ingresos por servicios del 1,1% compensó un descenso del 2,4% en las ventas de teléfonos móviles.

El ebitda ajustado aumentó un 1,8% en términos constantes hasta los 2.840 millones de euros, mientras que el margen ebitda ajustado se amplió en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 34,9%.

Por mercados, Brasil siguió siendo el principal motor de crecimiento, con un aumento de los ingresos del 7,4% y del ebitda ajustado del 8,7%. Alemania, por su parte, sufrió un descenso de los ingresos del 8,6% y del ebitda ajustado del 8,4%, lo que refleja la debilidad del negocio de telefonía móvil y la migración de los clientes de 1&1 1U1.DE.