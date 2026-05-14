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Telefónica pierde más de US$ 480 millones en el primer trimestre por el impacto de la venta de filiales en Chile, Colombia y México

De todos modos, la empresa española de telecomunicaciones afirmó que va por buen camino para cumplir sus objetivos para 2026, después de que los resultados del primer trimestre publicados el jueves se ajustaran a las expectativas.

Por: Reuters y Bloomberg

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 06:30 hrs.

Telefónica Millicom Movistar resultado de empresas telecomunicaciones
<p>Excluyendo el impacto contable de las desinversiones en Latinoamérica, Telefónica registró un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones de euros. (Foto: Bloomberg)</p>

Excluyendo el impacto contable de las desinversiones en Latinoamérica, Telefónica registró un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones de euros. (Foto: Bloomberg)

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