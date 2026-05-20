Mexicana Alsea extiende su alianza con Starbucks hasta 2046
La operadora de restaurantes y cafeterías señaló que se mantendrán los términos “sustancialmente en línea” con los acuerdos previos e incluyen compromisos de desarrollo para el periodo 2026-2028.
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La mexicana Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías, anunció la renovación de su acuerdo con Starbucks Corporation hasta 2046 para continuar desarrollando y operando la cadena de cafeterías tanto en los mercados de América Latina como en los de Europa.
De acuerdo con un comunicado difundido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que el nuevo convenio mantendrá términos “sustancialmente en línea” con los acuerdos previos e incluirá compromisos de desarrollo para el periodo 2026-2028.
En esa línea, Christian Gurría, director general de Alsea, señaló que la renovación ratifica la confianza de la firma estadounidense en la capacidad de la empresa para operar y expandir la marca bajo estándares de clase mundial.
“Starbucks es un pilar estratégico para Alsea y, con esta renovación, reforzamos nuestro compromiso de innovar, elevar la experiencia del cliente y seguir construyendo una historia de crecimiento sostenible en la región”, comentó el ejecutivo.
Si bien ninguna de las compañías reveló montos de inversión ni metas de aperturas, ambas acordaron definir conjuntamente los detalles de expansión para los próximos años.
Para Starbucks, la renovación consolida una relación clave en sus mercados internacionales fuera de Estados Unidos.
En ese contexto, Brady Brewer, director general de Starbucks International, afirmó que “estos acuerdos nos permiten seguir trabajando juntos para expandir el acceso a la Experiencia Starbucks, manteniendo el foco en lo que más importa: servir café de alta calidad, ofrecer excelencia operativa y mantener un compromiso compartido con nuestros colaboradores, clientes y comunidades”.
Alsea y Starbucks mantienen una alianza estratégica desde 2002, la que contempla tanto la operación como la expansión de la cadena en los países donde la firma mexicana tiene presencia.
Según cifras de medios nacionales, hasta marzo de este año Alsea operaba un total de 1.969 tiendas Starbucks en sus distintos mercados. De ellas, 942 se ubicaban en México, 261 en Francia, 198 en España, 176 en Chile y 134 en Argentina.
El resto de las cafeterías se distribuía entre Holanda, con 94 locales; Colombia, con 71; Portugal, con 33; Bélgica, con 32; Uruguay, con 19; Paraguay, con cinco; y Luxemburgo, con cuatro.
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