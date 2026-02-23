Jetsmart se suma a la IATA y será la tercera aerolínea del país en el gremio internacional

La aerolínea low cost pasa a integrar la principal asociación global del sector, que agrupa al 85% del tráfico aéreo mundial.

Jetsmart anunció su incorporación oficial como miembro de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés). La organización representa a más de 360 aerolíneas, aproximadamente el 85% del tráfico aéreo.

En esta primera etapa, contempla las operaciones de la compañía en Chile, Argentina y Perú, mientras Colombia avanza en el proceso de integración. Será la tercera aerolínea de bandera nacional en el gremio internacional, tras Latam y SKY.

La IATA -dijo la compañía- promueve marcos de referencia, procesos y estándares que facilitan la interoperabilidad entre aerolíneas, habilitando mayor colaboración, eficiencia operativa y una industria aérea más integrada, para una mejor experiencia para los pasajeros.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA sostuvo que “nos complace dar la bienvenida a Jet SMART como nuevo miembro de IATA. Como organización que sitúa la seguridad en primer lugar y promueve las mejores prácticas globales. Como organización que sitúa la seguridad en primer lugar y promueve las mejores prácticas globales, esperamos acompañar a la aerolínea en su continuo crecimiento y en su compromiso de conectar comunidades en toda la región y el mundo”.