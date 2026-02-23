Jetsmart se suma a la IATA y será la tercera aerolínea del país en el gremio internacional
La aerolínea low cost pasa a integrar la principal asociación global del sector, que agrupa al 85% del tráfico aéreo mundial.
Noticias destacadas
Jetsmart anunció su incorporación oficial como miembro de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés). La organización representa a más de 360 aerolíneas, aproximadamente el 85% del tráfico aéreo.
En esta primera etapa, contempla las operaciones de la compañía en Chile, Argentina y Perú, mientras Colombia avanza en el proceso de integración. Será la tercera aerolínea de bandera nacional en el gremio internacional, tras Latam y SKY.
La IATA -dijo la compañía- promueve marcos de referencia, procesos y estándares que facilitan la interoperabilidad entre aerolíneas, habilitando mayor colaboración, eficiencia operativa y una industria aérea más integrada, para una mejor experiencia para los pasajeros.
Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA sostuvo que “nos complace dar la bienvenida a Jet SMART como nuevo miembro de IATA. Como organización que sitúa la seguridad en primer lugar y promueve las mejores prácticas globales. Como organización que sitúa la seguridad en primer lugar y promueve las mejores prácticas globales, esperamos acompañar a la aerolínea en su continuo crecimiento y en su compromiso de conectar comunidades en toda la región y el mundo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete