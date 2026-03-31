Banco Central de Colombia sube tasa de interés a 11,25% y el Gobierno se retira del directorio en rechazo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se retiró de la reunión de la mesa al estar en desacuerdo con lo que consideró un incremento "desproporcionado".

El Banco Central de Colombia subió este martes su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 11,25%, una decisión que provocó el retiro del directorio de la entidad por parte del ministro de Hacienda, quien representa al Gobierno.

El banco emisor argumentó el nuevo incremento de la tasa en las crecientes presiones sobre la inflación derivadas de factores locales, así como por el eventual impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía local.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio de la autoridad monetaria, dos se inclinaron por una reducción de 50 puntos base y uno por mantenerla inalterada, dijo el gerente del banco, Leonardo Villar.

En un reciente sondeo de Reuters, 14 de los 19 analistas consultados anticiparon el aumento de 100 puntos base en la tasa de interés; cuatro habían proyectado un alza de 75 puntos básicos y uno esperaba una suba de 150 puntos base.

La inflación ha sido impulsada en parte por el incremento de 23% en el salario mínimo de este año, así como por un mayor gasto fiscal.

Gobierno de retira de la junta

Antes del anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se retiró de la reunión de la junta al estar en desacuerdo con lo que consideró un incremento "desproporcionado".

Inmediatamente el ministro no precisó por cuánto tiempo se retirará de la junta directiva del banco. Villar dijo que el retiro del Gobierno de la junta del banco va en contra de las normas constitucionales.

"El Ministerio ha tomado la decisión de (...) establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa", dijo Ávila en una conferencia de prensa en la sede del ministerio.

"Solamente será reconsiderado en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país", agregó.

Además, Ávila dijo que los incrementos de la tasa de interés afectan de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico.

Villar rechazó los señalamientos de que la junta directiva esté tomando decisiones basado en intereses personales y mencionó que el directorio está haciendo todo lo posible para que la inflación vuelva a la meta de largo plazo el próximo año, de un 3%.

"Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal", dijo Villar, al leer un comunicado, tras señalar que el conflicto en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial y tendría efectos mixtos para Colombia serían mixtos.

"De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año", agregó.

Ávila y el Presidente Gustavo Petro, han rechazado en el pasado los incrementos de la tasa de interés, argumentando que, al contrario, una reducción de las tasas sería más beneficiosa para la economía.

Para los analistas, el Banco Central continuaría incrementando su tasa de interés para contener el repunte de la inflación impulsado en parte por el incremento de 23% en el salario mínimo de este año, así como por un mayor gasto fiscal por parte del Gobierno.

La cuarta economía de América Latina acumuló al cierre de febrero una inflación de 5,29% anual, superior a la meta puntual del Banco Central, de 3%.

Según el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés de referencia para el cierre de este año aumentaron a 12%, en comparación con 11,25% que arrojó el sondeo anterior; mientras que para el cierre de 2027 se mantuvieron en 9,75%.