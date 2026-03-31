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Banco Central de Colombia sube tasa de interés a 11,25% y el Gobierno se retira del directorio en rechazo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se retiró de la reunión de la mesa al estar en desacuerdo con lo que consideró un incremento "desproporcionado".

Por: Reuters

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 16:38 hrs.

Colombia Economía latinoamericana Banco Central tasas de interés
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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