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Dólar cae fuerte antes del mediodía tras reportes de que Trump considera terminar la guerra de Irán sin exigir la reapertura de Ormuz

Un indicador del dólar global retrocedía y el cobre se acercaba a niveles de US$ 5,6 por libra. Más cautela se percibe en el mercado energético, donde el petróleo Brent cotizaba estable en US$ 107 por barril y el contrato WTI se mantenía sobre US$ 100, una zona sensible para los estadounidenses.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 11:37 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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