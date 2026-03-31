Dólar cae fuerte antes del mediodía tras reportes de que Trump considera terminar la guerra de Irán sin exigir la reapertura de Ormuz

Un indicador del dólar global retrocedía y el cobre se acercaba a niveles de US$ 5,6 por libra. Más cautela se percibe en el mercado energético, donde el petróleo Brent cotizaba estable en US$ 107 por barril y el contrato WTI se mantenía sobre US$ 100, una zona sensible para los estadounidenses.

El dólar caía con fuerza este martes, por las esperanzas de que la guerra en Medio Oriente termine relativamente pronto, tras un reporte de The Wall Street Journal señalando que Donald Trump estaría dispuesto a no condicionar la paz a una reapertura del estrecho de Ormuz.

La paridad local bajaba $ 8 a $ 925,5 antes del mediodía, no lejos de sus mínimos de la sesión, tras partir la semana con un fuerte salto a niveles que bordearon sus últimos máximos del año, según los datos de Bloomberg.

El dollar index caía 0,4% a la marca de 100 puntos y el cobre Comex subía 1,3% a US$ 5,57 por libra, mientras los rendimientos del Tesoro volvían a ceder. Más cautela se percibía en el mercado energético, donde el petróleo Brent cotizaba estable en US$ 107 por barril y el contrato WTI se mantenía sobre US$ 100, una zona sensible para los estadounidenses.

"Tratar de adivinar las políticas de la Casa Blanca sigue siendo una tarea arriesgada, pero este martes por la mañana parece que los inversionistas están dispuestos a atender cualquier señal de distensión. Esta opinión se vio reforzada por reportes del Wall Street Journal señalando que el Presidente Trump estaría dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz", escribió el head global de mercados de ING, Chris Turner.

Las noticias llegan en la quinta semana de una guerra que se ha cobrado miles de vidas y causó una disrupción histórica en el suministro energético global, no sólo por el cierre del estrecho, sino también por graves daños a infraestructura energética en esta región clave.

"Por supuesto, los iraníes siguen una estrategia completamente diferente y harán todo lo posible por mantener su máxima influencia económica manteniendo los precios de la energía lo más altos posible; de ahí el ataque contra un superpetrolero kuwaití en Dubái", señaló Turner.

De hecho, según Reuters, la Guardia Revolucionaria de Irán acaba de anunciar que a partir del 1 de abril tendrá como objetivo a empresas estadounidenses con presencia en la región, como represalia por los ataques de Washington, según Reuters.

Turner estimó que los recientes comentarios de Jerome Powell podrían estar contribuyendo al apetito por riesgo de la mañana. El presidente de la Reserva Federal se mostró bastante tranquilo este lunes y afirmó que las expectativas de inflación a mediano plazo se encuentran bien ancladas.