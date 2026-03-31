IPSA abre al alza en medio de compras globales por señales de que la guerra en Medio Oriente pudiera estar más cerca de terminar

Según el Wall Street Journal, desde la Casa Blanca se estima que una operación militar destinada a reabrir el estrecho de Ormuz podría extender el conflicto más allá del plazo previsto por Trump, por lo que estaría dispuesto a abandonar esta iniciativa como condición para la paz.

Hay distensión una vez más en las bolsas internacionales, y esta vez se debe a que Donald Trump parece más dispuesto a dar por terminada la guerra en el golfo Pérsico, aun sin conseguir de antemano que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA chileno subía 0,2% a 10.440,88 puntos en la apertura de este martes. En el mercado derivado, los futuros del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq 100 crecían 1,1%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,6% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,8%.

Según el Wall Street Journal, desde la Casa Blanca se estima que una operación militar destinada a reabrir Ormuz podría extender el conflicto más allá del plazo previsto por Trump, estimado entre cuatro y seis semanas.

Es por ello que el mandatario estaría dispuesto a ponerle fin a la guerra, aun con el estrecho prácticamente cerrado. Trump fijó para el 6 de abril un plazo límite que implica atacar la infraestructura energética de Irán, en caso de que este no reabra esta arteria vital para el comercio internacional.

No se veían grandes reacciones en el mercado energético: el petróleo Brent se estabilizaba un poco más arriba de US$ 105 por barril, y el WTI en niveles de US$ 100. Eso sí, el dólar se debilitaba a nivel global, y las tasas de interés se relajaban.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés el Nikkei cayó 1,6% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,9%, aunque el hongkonés Hang Seng subió 0,2%.