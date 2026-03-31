Trump evalúa terminar la guerra en Medio Oriente aun cuando Irán mantenga cerrado el Estrecho de Ormuz
Así lo afirma The Wall Street Journal, agregando que la Casa Blanca estima que una operación para reabrir la vía marítima tomaría entre cuatro y seis semanas. Trump señaló esta mañana: "Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó",
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso si el Estrecho de Ormuz continúa mayormente cerrado, según un reporte publicado por The Wall Street Journal, que cita a funcionarios de la administración. La decisión implicaría aceptar, al menos temporalmente, el control iraní sobre este estratégico paso marítimo.
De acuerdo con el mismo informe, en la Casa Blanca existe la evaluación de que una operación militar destinada a reabrir el estrecho podría extender el conflicto más allá del plazo previsto por Trump, estimado entre cuatro y seis semanas, lo que ha llevado a priorizar otros objetivos en el corto plazo.
De momento, el mandatario mantiene un ultimátum hacia Teherán, según el cual si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del 6 de abril, Estados Unidos podría atacar su infraestructura energética. Este lunes sumó nuevas amenazas, sobre la posibilidad de tomar el control del crudo iraní, atacar sus pozos petroleros e incluso la isla de Jark, un enclave clave para sus exportaciones.
Según el reporte del WSJ, con el afán de no prolongar la operación militar en Medio Oriente, Washington pondría el foco en debilitar las capacidades navales de Irán y reducir su arsenal de misiles, antes de iniciar una desescalada del conflicto.
Este martes por la mañana, el mandatario estadounidense reiteró el llamado a que otros países se hagan cargo de abrir la vía marítima bloqueada por Irán, pese a las negativas de países de Europa y Asia, en un mensaje que da entender que pronto se retirarán del conflicto.
"Armense de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO! Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!", indicó Trump en Truth Social, mencionando específicamente al Reino Unido.
La administración también estaría apostando por aumentar la presión diplomática sobre Teherán para restablecer el flujo comercial en la zona. En caso de que esa vía fracase, Washington insistiría en que aliados de Europa y el Golfo asuman un rol más activo en una eventual reapertura de la via marítima.
El medio estadounidense agrega que, si bien existen otras alternativas militares sobre la mesa, estas no constituyen por ahora una prioridad inmediata para el presidente.
Hegseth: "Días decisivos"
Pero justo cuando Trump posteaba en Social Truth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una rueda de prensa aseguró que los próximos días serán "clave" en el conflicto y señaló que había habido importantes deserciones en las fuerzas armadas iraníes.
"Tenemos cada vez más opciones, y ellos tienen menos (...) en solo un mes hemos marcado las condiciones; los próximos días serán decisivos", dijo Hegseth. "Irán lo sabe, y no hay casi nada que puedan hacer militarmente al respecto".
Hegseth, citando datos de inteligencia, señaló que los ataques estaban minando la moral del ejército iraní. Esto, según él, estaba provocando deserciones generalizadas, escasez de personal clave y causando frustración entre los altos mandos. Hegseth también dijo que había visitado a las tropas en Oriente Medio el sábado para presenciar la operación militar contra Irán.
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