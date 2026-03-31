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Trump evalúa terminar la guerra en Medio Oriente aun cuando Irán mantenga cerrado el Estrecho de Ormuz

Así lo afirma The Wall Street Journal, agregando que la Casa Blanca estima que una operación para reabrir la vía marítima tomaría entre cuatro y seis semanas. Trump señaló esta mañana: "Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó",

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 09:07 hrs.

guerra Trump Irán Francisca Guerrero
<p>Trump evalúa terminar la guerra en Medio Oriente aun cuando Irán mantenga cerrado el Estrecho de Ormuz</p>

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