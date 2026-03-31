Irán establece como blanco de sus ataques a empresas de EEUU en Medio Oriente: Apple, Nvidia y Microsoft figuran en la lista
Así lo aseguró este martes la Guardia Revolucionaria, la que dirigió su amenaza principalmente al sector tecnológico e iniciaría estas operaciones a partir de abril.
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La Guardia Revolucionaria de Irán informó que a partir de mañana miércoles 1 de abril comenzará a atacar a empresas estadounidenses con presencia en Medio Oriente.
"Habéis ignorado nuestras repetidas advertencias sobre la necesidad de detener las operaciones terroristas, y hoy varios ciudadanos iraníes han sido asesinados en ataques terroristas llevados a cabo por vosotros y vuestros aliados israelíes. Dado que las empresas estadounidenses de tecnología de la información e inteligencia artificial son clave en la planificación y el seguimiento de objetivos de asesinato (...) las instituciones clave implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros", indicó el aparato militar del regimen teocrático.
En función de aquello, la Guardia Revolucionaria tiene en la mira a una lista de empresas del sector tecnológico: Microsoft, Apple, Nvidia, Cisco, HP, Intel, Oracle, Google, Dell y Plantier. También figuran como posibles blancos compañías de otras áreas como Tesla, JP Morgan, General Electric y Boeing.
"Estas empresas deben esperar que sus unidades sean destruidas en respuesta a cualquier operación de asesinato en Irán a partir de las 8:00 PM hora de Teherán del miércoles 1 de abril", precisaron.
En consideración de esos planes de ataque, la Guardia Revolucionaria "aconsejó" evacuar tanto a los empleados de estas empresas como a quienes viven en lugares aledaños a sus instalaciones.
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