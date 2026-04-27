Comité de Ministros destraba US$ 225 millones en inversiones y deja pendiente dos proyectos para una próxima sesión extraordinaria

La instancia decidió ratificar las RCA de las iniciativas Hidrógeno Verde Bahía Quintero y la subestación seccionadora Nueva Lagunas y la nueva Línea de transmisión Nueva Lagunas – Kimal.

Aunque estaba programado revisar las reclamaciones de cuatro proyectos que suman inversiones por US$ 444 millones, finalmente este lunes el Comité de Ministros - instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- le dio luz verde a dos de ellas, dejando las otras dos iniciativas para una instancia extraordinaria por definir.

De esta manera, se destrabaron US$ 225 millones en inversión.

En concreto, en la tercera sesión del Comité de Ministros bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, se revisó el recurso de reclamación administrativa presentada en torno al proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero" de GNL Quintero con una inversión de US$ 30 millones.

La iniciativa consiste en la construcción y operación de una planta de generación de hidrógeno verde dentro de las instalaciones del predio donde se ubica actualmente la Planta de Regasificación de Gas Natural de GNL.

Luego, se revisaron las reclamaciones tanto del titular como vinculadas a la participación ciudadana del proyecto "EIA Nueva S/E seccionadora Nva. Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal", de Interconexiones del Norte, el cual involucra US$ 195 millones.

Las obras se ejecutarán entre la comuna de Pozo Almonte en la región de Tarapacá y María Elena, en la región de Antofagasta.

Según detallaron desde el gobierno, en la reunión participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos y de Energía, Ximena Rincón.

Asimismo, informaron que los otros dos proyectos considerados en la citación, serán revisados en un Comité de Ministros extraordinario que será programado para los próximos días.

Uno de ellos es el proyecto más antiguo en tramitación ambiental -"Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", de Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, parte del Grupo Errázuriz- iniciativa que fue ingresada en 2009 y que originalmente involucraba US$ 43 millones pero que contempla una inversión actualizada de US$ 143 millones.

Ahí se revisará una reclamación presentada por el titular en contra de la resolución del 5 de agosto del año pasado emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta (Coeva) que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Y, el segundo que quedó pendiente, es "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana", del Ministerio de Obras Públicas, el cual contempla una inversión de U$ 76 millones.

La reclamación es presentada por un grupo de personas por la resolución del 25 de agosto de 2025 de la Coeva de la Región Metropolitana que calificó favorablemente el EIA del proyecto. Según sostienen, la obra fue calificada favorablemente sin contar con los antecedentes técnicos, jurídicos ni ambientales mínimos que exige la Ley 19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente).