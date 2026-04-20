Nueva sesión de Comité de Ministros: instancia revisará reclamaciones de cuatro proyectos que suman más de US$ 400 millones de inversión

En la cita, que se realizará el próximo 27 de abril a las 16:00 horas, se analizarán recursos de -entre otras iniciativas- la obra más antigua en tramitación ambiental.

Siguen la citaciones del Comité de Ministros, instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. Tras realizarse el lunes de la semana pasada la segunda sesión bajo el Gobierno de José Antonio Kast, ya tiene fecha y hora una tercera citación.

El próximo 27 de abril, a las 16:00 horas, se revisarán las reclamaciones -tanto presentadas por el titular como vinculadas a Participación Ciudadana- de cuatro proyectos que suman inversiones por US$ 444 millones y están ubicados en distintas regiones del país. Dos pertenecen a la vereda energética, uno al minero y otro a infraestructura.

El primero en la tabla es el proyecto más antiguo en tramitación ambiental. Se trata de la "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", de Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, parte del Grupo Errázuriz, iniciativa que fue ingresada en 2009 y que originalmente involucraba US$ 43 millones pero que contempla una inversión actualizada de US$ 143 millones.

La iniciativa, ubicada en la Región de Antofagasta, consiste en el desarrollo de actividades de recuperación de sales de potasio presentes en las salmueras prospectadas al oeste del Salar de Atacama, para alcanzar una producción de 200 mil toneladas al año de cloruro de potasio.

En ese caso, se someterá a revisión una reclamación presentada por el titular en contra de la resolución del 5 de agosto del año pasado emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta (Coeva) que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

También se verá en la cita "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana", del Ministerio de Obras Públicas, el cual contempla una inversión de U$ 76 millones.

La reclamación es presentada por un grupo de personas por la resolución del 25 de agosto de 2025 de la Coeva de la Región Metropolitana que calificó favorablemente el EIA del proyecto. Según sostienen, la obra fue calificada favorablemente sin contar con los antecedentes técnicos, jurídicos ni ambientales mínimos que exige la Ley 19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente).

También figura el proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero", de GNL Quintero, de US$ 30 millones de inversión, que consiste en la construcción y operación de una planta de generación de hidrógeno verde para la generación del denominado "combustible del futuro" a partir de agua potable y electricidad generada a través de fuentes renovables, el cual se emplazará dentrro del predio donde se ubica actualmente la Planta de Regasificación de Gas Natural de GNL Quintero.

En este caso se trata de un recurso de reclamación administrativa presentada por la abogada Alejandra Donoso en representación de una observante del proceso de participación ciudadana en el marco de la evaluación ambiental del proyecto. Esto, ya que sus comentarios no fueron -según dice- "debidamente" considerados.

A lo que se suman reclamaciones tanto del titular como vinculadas a la participación ciudadana del proyecto "EIA Nueva S/E seccionadora Nva Lagunas y nueva Linea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal", de Interconexiones del Norte, el cual involucra US$ 195 millones.

Por ejemplo, el titular reclama que, si bien la calificación por parte de la Dirección Ejecutiva fue favorable, en algunos considerandos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se incluyó "una exigencia ilegal, carente de sustento metodológico, no discutida ni validada en el marco de la evaluación ambiental, y que altera gravemente la continuidad lógica del indicador de cumplimiento propuesto por el titular de una de las medidas de mitigación y uno de los compromisos ambientales voluntarios, comprometidos".