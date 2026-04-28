Accionistas del Banco Santander Chile aprueban dividendo y eligen nuevo directorio: Juan Benavides se suma como director independiente
“Estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país", dijo Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.
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Los accionistas del Banco Santander Chile aprobaron en junta ordinaria que se realizó este martes el nuevo directorio de la institución, que encabeza el economista y expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara.
Además de Vergara, el directorio quedó integrado por Orlando Poblete, Félix de Vicente, Blanca Bustamante, José Francisco Doncel, Mónica López-Monis, Gloria Hutt, María Francisca Yáñez y Juan Benavides, este último en calidad de director independiente propuesto por los fondos de pensiones. En tanto, se designaron como directores suplentes a Alfonso Gómez y Juan Pedro Santa María, ambos en calidad de independientes.
Asimismo, la Junta aprobó la distribución de un dividendo definitivo de $3,353346317 por acción, equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio, en línea con la política de dividendos de la entidad y su compromiso de generar valor sostenible para sus accionistas.
"Ls resultados del ejercicio anterior son consecuencia de una estrategia clara, ejecutada con disciplina y con una mirada de largo plazo”, dijo en un comunicado Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile. “Estos acuerdos reflejan la solidez financiera y del gobierno corporativo de Santander, lo que nos permite seguir construyendo un banco más digital, más eficiente y más centrado en el cliente, con una base sólida para seguir creciendo y generando valor en los próximos años, preocupados siempre de apoyar el progreso de las personas y las empresas”.
“Estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país y de acompañar ese crecimiento con responsabilidad, con cercanía al cliente y con una ejecución consistente”, agregó Trautmann.
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