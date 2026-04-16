Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.

Uno de los hitos que ha marcado a la efervescente escena legal en el país se dio hace poco más de una década con el inédito anuncio de fusión de los estudios chileno, colombiano, peruano y sus aliados españoles que dieron paso a Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU &Uría. Mucha agua ha pasado hasta ahora; bulladas salidas, escisiones, y también la partida de uno de sus socios fundadores: Juan Francisco Gutiérrez. Pero lo anterior, según su socio director, el colombiano Martín Acero, solo los ha fortalecido institucionalmente, sin perder de vista tres pilares que considera fundamentales: los abogados, sus clientes y la rentabilidad.

“Nosotros partimos el camino difícil, que era integrar operaciones y personas que ya estaban posicionadas como líderes en sus respectivas jurisdicciones”, recuerda Acero, quien admite que en este trayecto también les ha tocado tomar decisiones que califica de “dolorosas, pero valientes” para “depurar y mantener la cultura, dejando ir todo lo que fuera más disfuncional”. Así, en su repaso por dichos momentos recuerda las salidas de abogados clave como Enrique Alcalde, Ricardo Riesco, Ignacio Larraín, entre otros.

Pero ¿cómo se han repuesto de estas salidas? Según el líder de PPU, la clave se reduce a una palabra: institucionalidad.

“Eso es lo que hemos defendido, haciendo más y mejores socios y también nos hemos ocupado de reponer lo que perdimos… Se fue (Ignacio) Larraín que fue muy doloroso, pero llegó Javier Veloso, es decir, también ha habido una rápida capacidad de reacción… Y ahora digo, sin temor a equivocarme, que hoy lo que hace la diferencia es la cohesión interna… es haber insistido en una idea, en principios, y eso es lo que valora la gente joven, la gente quiere venir acá porque no hay promesas falsas”, asegura.

Acero reconoce que estos “baches” también los ha llevado a una evolución en PPU. “A tener la capacidad de escuchar y de hacer ajustes… por ejemplo, en algún momento tuvimos pagos a socios diferenciados por país, pero hoy tenemos un plan de carrera único”.

- Teniendo afianzada la institucionalidad, ¿en qué etapa está PPU?

- Nuestro objetivo no es ser el más grande, es ser el mejor. El talento es muy importante, y aquí, por ejemplo, ninguno de los movimientos laterales que hemos hecho se ha marchado de la firma y eso es por algo… Nos hemos casado bien, hemos hecho un proceso bien juicioso de búsqueda, como es el caso de Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia y todos los que hemos invitado a sumarse.

- ¿Qué buscan en los nuevos talentos?

- Nosotros vivimos de dos cosas: de cuidar a nuestros clientes y de cuidar a nuestra gente. Y, ¿cómo sirves mejor a tu cliente? Buscando al mejor, trayendo a la mejor gente y eso nunca termina. Nuestra política es privilegiar la contratación de abogados sin experiencia, recién salidos de las mejores universidades, también hay excepciones, pero la política es que invirtamos en la formación de la gente y eso es lo que ha hecho que, después de 11 años, tengamos un grupo de socios hechos y criados en PPU, que se juegan la vida por esto, porque lo han construido con nosotros.

“Los socios se mueven, progresan, les damos feedback y, mientras tanto, ganan muy buen dinero. A mí no me da pena decir que ganamos buen dinero, pero es porque trabajamos muy intensamente”.

Vías de crecimiento

- En materia de crecimiento, ¿por dónde lo ven? ¿nuevas jurisdicciones? ¿áreas de prácticas?

- Creemos que crecer en número de abogados es una consecuencia, no un propósito. Cuando tienes una buena base que crece desde abajo hacia arriba –como los árboles-, que formas y le inviertes a un futuro de 12, 13 o 15 años estás haciendo lo correcto (…) Nosotros tenemos un espacio gigante en materia de arbitraje internacional y en propiedad intelectual donde queremos profundizar y seguir creciendo y también mejorar ciertos temas transaccionales.

-¿Están pensando en llegar a algún otro país?

- Hay que pensar un poco fuera de la caja. ¿Por qué una firma de abogados no debería pensar que Venezuela es una oportunidad (…)? Hay que pensar en la expansión geográfica, pero no necesariamente con una oficina. En esto la estrategia de la firma es perseguir a los clientes que quieres, los abogados que quieres y llegar con lo que necesitan.

- En el terreno de la rentabilidad ¿Cómo le va a PPU?

- Cuando uno mira hacia atrás, los 11 años, puedo decir sin excepción que todos han sido años positivos y exitosos, incluso durante la pandemia. Y el año que recién pasó, por ejemplo, fue el segundo mejor que hemos tenido.

- Y ¿cuál es la fórmula de ese crecimiento?

- Uno compite con champions locales, regionales e internacionales donde es importante la tarifa. Si entras muy bajo no tienes con qué pagar abogados ni con qué entrenarlos, entonces hay que proteger la tarifa y, ¿cómo proteges esa tarifa? Con valor para el cliente. Si vas a cobrar es porque ofreces algo mejor.

También hay que proteger a los asociados, ofrecerles buen salario, intangibles, hacerlos crecer, saber.

- Y hacerlos socios algún día…

- Aquí hay una efectiva carrera de socios. Los socios se mueven, progresan, les damos feedback y mientras tanto, ganan muy buen dinero. A mí no me da pena decir que ganamos buen dinero, pero es porque trabajamos muy intensamente.

- Pero, muchos estudios tienen esas características...

- Nosotros competimos con integridad, con institucionalidad. Nos ayuda que somos internacionales… Y cuando tienes el rompecabezas completo hay que hacerle ver a la gente, a nuestros abogados, que hay un modelo de construcción diferente.

- A futuro ¿qué desafíos ven?

- El principal es la transición generacional. Estamos trabajando con anticipación porque se viene un cambio generacional en Chile y Colombia. Y esta firma está concebida para que los que pasamos por acá, a los 65 años, dejemos el espacio para los que vienen.

- ¿Y eso ya se está dando?

- Sí, pero se dará con más fuerza en los próximos cinco a seis años. Y nuestro trabajo es identificar los liderazgos, los que potencian a otros líderes y buscar a los que se encarguen de mantener esta institucionalidad.

- ¿Y ya están identificados?

- Es donde está el núcleo duro de la firma, que es capaz de llevarla a otro nivel. Y lo que hacemos ahí es cuidarlos, área por área, un Daniel Parodi, Marcela Silva, Manuela Cross y muchos más que hoy están en esa posición.

- ¿Cómo ve el ambiente de negocios en Chile?

- Creo que se vienen cuatro años esplendorosos para Chile. Esto no tiene que ver con un tinte político, la firma no tiene un color político, no estoy ni acuerdo ni en desacuerdo con el Presidente (José Antonio) Kast… Yo creo que el país se viene preparando, se viene consolidando y viene demostrando que tiene una democracia a toda prueba, y estamos viendo muchísimo interés, prevemos que habrán más y mejores negocios.