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Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

abogados leyes estudios legales
<p>Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”</p>

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